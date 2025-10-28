Uraganul Melissa a lovit Jamaica, cu rafale de aproximativ 300 de km/h

Melissa este unul dintre cele mai puternice uragane care au atins Atlanticul, egalând doar două furtuni din istorie printre care Dorian din 2019 și Uraganul de Ziua Muncii din 1935.

Este, de asemenea, cel mai puternic uragan care a lovit Jamaica de la uraganul Gilbert din 1988.

Centrul furtunii se deplasează spre nord-nord-est cu aproximativ 15 km/h.

Meteorologii prevăd că impactul lui Melissa va provoca daune severe infrastructurii și locuințelor, iar valurile de apă vor fi deosebit de periculoase în zonele de coastă.

Oficialii locali au emis alerte maxime și recomandă populației să rămână în adăposturi sigure pe durata furtunii.