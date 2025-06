Următoarea lansare de astronauți a companiei Axiom Space este din nou programată. Au fost oprite scurgerile de oxigen pe ISS

Această misiune, Ax-4, este al patrulea zbor cu echipaj al Axiom către Stația Spațială Internațională (ISS). Lansarea trebuia să aibă loc pe 11 iunie, la bordul unei rachete SpaceX Falcon 9, însă o scurgere de oxigen lichid descoperită în propulsor a întârziat cu o zi. Acest lucru a fost urmat de detectarea unei alte scurgeri, dar de data aceasta la destinația orbitală a Ax-4.

Cosmonauții de la bordul ISS au detectat recent o „nouă semnătură de presiune” în Zvezda, modulul de serviciu rusesc situat la capătul cel mai din spate al stației spațiale. Zvezda are scurgeri de ceva vreme, dar această schimbare de presiune a determinat o nouă amânare a lansării Ax-4 din prudență. Această amânare, pe care NASA și Axiom au anunțat-o pe 12 iunie, a fost nedeterminată; nu a fost identificată o nouă dată țintă.

Scurgeri au loc din 2019

Zvezda a avut prima scurgere în 2019, iar modulul a fost gestionat periodic cu verificări ale presiunii și întreținut cu ceea ce este echivalentul spațial al Flex Tape. Acum, se pare că reparațiile corespunzătoare au fost efectuate, iar îngrijorarea NASA cu privire la riscul potențial pentru echipajul care urmează să sosească a scăzut suficient pentru ca agenția și Axiom să anunțe o nouă dată provizorie de lansare joia aceasta, pe 19 iunie.

„În urma celei mai recente reparații, presiunea în tunelul de transfer a fost stabilă. Anterior, presiunea în această zonă ar fi scăzut. Acest lucru ar putea indica faptul că scurgerile mici au fost sigilate”, a scris NASA într-o actualizare din 14 iunie.

Cu toate acestea, agenția spațială nu ia rezultatele inițiale drept definitive, potrivit Space.

„Echipele consideră, de asemenea, că presiunea stabilă ar putea fi rezultatul unei cantități mici de aer care curge în tunelul de transfer prin sigiliul trapei din partea principală a stației spațiale”, au scris oficialii în actualizare. „Prin schimbarea presiunii în tunelul de transfer și monitorizarea în timp, echipele evaluează starea tunelului de transfer și a etanșării trapei dintre stația spațială și partea din spate a Zvezda”.

Prima dată când astronauți din India, Polonia sau Ungaria vizitează ISS

Bill Gerstenmaier, vicepreședintele SpaceX pentru fiabilitatea construcției și a zborurilor, a declarat reporterilor în timpul unei conferințe de presă din 9 iunie că tehnicienii „au descoperit că nu am reparat complet boosterul în timpul recondiționării – sau, de fapt, nu am găsit scurgerea și nu am corectat-o”.

Dar reparațiile sunt finalizate acum. SpaceX a anunțat la 12 iunie că a finalizat o nouă „repetiție generală umedă” sau un test de alimentare cu combustibil a rachetei, iar lansatorul este pregătit pentru decolarea Ax-4.

Acum, operatorii misiunii și echipajul lucrează pentru o decolare în dimineața devreme, pe 19 iunie. Lansarea este programată pentru ora 4:53 a.m. EDT (0853 GMT), de la Launch Complex-39A, la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida.

La bordul unui nou SpaceX Crew Dragon deasupra Falcon 9, directorul de zboruri spațiale umane al Axiom și fostul astronaut NASA Peggy Whitson va fi comandantul misiunii Ax-4. Ceilalți trei membri ai echipajului sunt Shubhanshu Shukla din India, în calitate de pilot de misiune, și Sławosz Uznański-Wiśniewski și Tibor Kapu, din Polonia și Ungaria, respectiv, ambii în calitate de specialiști de misiune.

Va fi pentru prima dată când astronauți din India, Polonia sau Ungaria vizitează ISS, iar misiunea lor va aduce pe ISS mai multe experimente de cercetare decât orice zbor anterior Axiom, totalizând mai mult de 60 de investigații științifice și evenimente de informare STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică).