Valencia, unul dintre cele mai tolerante orașe din Europa va găzdui Jocurile Gay din această vară

Fondate de fostul decatlonist olimpic Tom Waddell în 1982, Jocurile Gay au loc la fiecare patru ani într-un oraș diferit și servesc, în esență, drept Jocuri Olimpice pentru sportivii LGBTQ+, potrivit BBC.

Waddell a creat Jocurile după ce a observat cât de mult sexism și homofobie exista atunci când a concurat la Jocurile Olimpice de vară din 1968, din Mexico City, în calitate de bărbat gay ascuns. Când Waddell și-a asumat rolul de gay în 1976, a vrut să creeze un spațiu pentru ca alți sportivi gay să concureze fără prejudecăți și judecăți. Șase ani mai târziu, a lansat Jocurile Gay la San Francisco, iar Tina Turner a cântat la ceremonia de deschidere.

De la prima competiție, Jocurile Gay au fost organizate în locuri cunoscute pentru toleranța lor culturală, precum Amsterdam, New York, Sydney și Paris. Al treilea oraș ca mărime din Spania va găzdui între 27 iunie și 4 iulie 2026 – și, deși Valencia este cunoscută mai ales pentru paella, plajele și amestecul de arhitectură Art Nouveau și design contemporan, este și unul dintre cele mai prietenoase locuri cu publicul queer din Europa.

Sportivi din 75 de țări

Potrivit lui David Gómez de la Visit Valencia, peste 9.000 de sportivi din 75 de țări vor concura în 39 de sporturi la competiție, atrăgând aproximativ 40.000 de spectatori. Deși Jocurile se vor desfășura în tot orașul, fiecare dintre cele 46 de locații de competiție se află la o scurtă distanță cu bicicleta, metroul, autobuzul sau taxiul de Gay Games Village din Jardín del Túria, unul dintre cele mai mari parcuri urbane din Spania.

Spania are unele dintre cele mai progresiste legi privind căsătoria între persoane de același sex și anti-discriminare din lume, iar luna trecută a depășit Malta ca națiune de top din Europa în ceea ce privește drepturile LGBTQ+ , potrivit ILGA (Asociația Internațională a Lesbienelor, Gay-urilor, Bisexualilor, Trans și Intersex).