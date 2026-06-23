Valul de căldură se intensifică în Europa / Franța a înregistrat cea mai călduroasă zi din istorie

Franța a înregistrat marți cea mai călduroasă zi din istoria măsurătorilor meteorologice naționale, în timp ce un val de căldură timpuriu afectează o mare parte a Europei, determinând autoritățile să emită alerte de caniculă și să impună restricții în transport, educație și la principalele obiective turistice, potrivit AP.

Potrivit serviciului meteorologic Météo France, indicele termic național, calculat ca medie a temperaturilor înregistrate la 30 de stații meteorologice, a atins 29,8 grade Celsius, depășind precedentul record de 29,4 grade înregistrat în timpul valurilor de căldură din august 2003 și iulie 2019.

„Platou de severitate”

Meteorologii avertizează că temperaturile ar putea continua să crească în următoarele zile, iar unele recorduri absolute ar putea fi depășite.

În numeroase regiuni franceze, temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius, iar autoritățile au extins codurile roșii de caniculă pentru mai mult de jumătate din teritoriul țării.

Météo France a descris fenomenul drept un „platou de severitate”, caracterizat prin temperaturi foarte ridicate atât pe timpul zilei, cât și al nopții.

Muzeul Luvru va închide cu două ore mai devreme

La Paris, valul de căldură a afectat funcționarea unor obiective turistice importante.

Turnul Eiffel și-a redus programul de vizitare, iar Muzeul Luvru va închide cu două ore mai devreme până la sfârșitul săptămânii, invocând acumularea excesivă de căldură în clădirea istorică și numărul mare de vizitatori.

Canicula a perturbat și activitatea școlilor, transportului public și evenimentelor sportive, într-o țară în care sistemele de climatizare nu sunt răspândite.

Căldură peste tot în Europa

Premierul Sébastien Lecornu a anunțat că, în ultima săptămână, Franța a înregistrat 40 de decese prin înec, majoritatea în rândul tinerilor, în contextul în care numeroase persoane au încercat să se răcorească în râuri și alte ape, în pofida avertismentelor autorităților.

Valul de căldură afectează și alte state europene.

În Regatul Unit, serviciul meteorologic Met Office a emis avertizări privind temperaturi care ar putea ajunge până la 39 de grade Celsius în sudul Angliei, iar mai mulți operatori feroviari au redus sau suspendat cursele din cauza riscului de deformare a infrastructurii. Sute de școli au anunțat închiderea temporară sau reducerea programului.

Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid

În Spania, agenția meteorologică Aemet a emis alerte roșii pentru temperaturi de până la 44 de grade Celsius în Andaluzia și avertizări pentru valori de aproximativ 40 de grade Celsius inclusiv în regiunile nordice, în mod obișnuit mai răcoroase.

Potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene, Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, temperaturile crescând de aproximativ două ori mai repede decât media globală începând din anii 1980.

Estimările OMS

Organizația Mondială a Sănătății estimează că peste 200.000 de persoane au murit în Europa în ultimii patru ani din cauze asociate căldurii extreme, multe dintre aceste decese putând fi prevenite.

Meteorologii și climatologii avertizează că schimbările climatice favorizează apariția unor valuri de căldură mai frecvente, mai intense și mai timpurii, în special în sudul Europei, crescând riscurile pentru sănătatea populației și pericolul producerii incendiilor de vegetație.