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Vespa a împlinit 80 de ani. Mii de pasionați au defilat cu scuterele pe străzile Romei: „Vespa este un mod de viață”

Mii de pasionați Vespa au defilat sâmbătă pe străzile Romei, la aniversarea a 80 de ani de la apariția celebrului scuter italian.
Vespa a împlinit 80 de ani. Mii de pasionați au defilat cu scuterele pe străzile Romei: „Vespa este un mod de viață”
Iulian Moşneagu
27 iun. 2026, 21:07, Știri externe
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Vespa, produsă de compania Piaggio, a fost creată după Al Doilea Război Mondial ca un mijloc de transport accesibil. În timp, scuterul a devenit un simbol al stilului italian, al libertății și al cinematografiei, fiind asociat cu filme celebre precum „Vacanță la Roma” și „La Dolce Vita”, relatează France 24.

Parada de la Roma a adunat mii de participanți din mai multe țări.

„Pentru mine, Vespa este un mod de viață, un sentiment de libertate, de a te bucura de moment și de a descoperi peisaje. Este un stil de viață”, a declarat italianul Andrea Musco pentru AFP.

27 June 2026, Italy, Rome: Thousands of Vespa enthusiasts ride their iconic scooters along the Via di San Gregorio past the historic Colosseum during the grand parade of the „Vespa Roma 2026 – 80 Years of an Icon” global gathering. Photo: Valentina Stefanelli/LaPresse via ZUMA Press/dpa

La eveniment au participat și pasionați veniți din Statele Unite. David Baamonde, din Texas, a povestit că și-a adus Vespa din SUA și a mers cu ea din Austria până la Roma, într-o călătorie care a durat două săptămâni.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a spus că istoria Vespa este strâns legată de renașterea Italiei după război.

„Istoria Vespa, care însoțește nașterea și ascensiunea Italiei după Al Doilea Război Mondial, este, într-un fel, un simbol al istoriei și culturii noastre”, a declarat Gualtieri.

Vespa, al cărei nume înseamnă „viespe” în italiană, a apărut la 23 aprilie 1946, când Piaggio a depus primul brevet pentru fabricarea scuterului. Modelul este produs și astăzi la fabrica din Pontedera, în Toscana.

Potrivit președintelui executiv al grupului Piaggio, Matteo Colaninno, Vespa a devenit un fenomen global, iar compania se apropie de pragul de 20 de milioane de vehicule produse.

Premierul Giorgia Meloni a lăudat Vespa, despre care a spus că reprezintă nu doar „excelență industrială”, ci și „una dintre cele mai îndrăgite embleme italiene din lume, un simbol al creativității și stilului italian”.

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