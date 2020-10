VIDEO Au dat START la sărbătoare după ridicarea restricţiilor. Barurile, arhipline în centrul oraşului de 9 milioane de locuitori

În ciuda impactului grav al pandemiei cu noul coronavirus care a afectat Regatul Unit al Marii Britanii şi al unui nou val de infecţii care este foarte probabil să lovească regiunea, oamenii au luat cu asalt barurile şi localurile sâmbătă seară, în Londra. Barurile şi localurile s-au redeschis pentru prima dată, după aproximativ trei luni.

De asemenea, preşedintele a mărturisit pentru CNN că el împreună cu echipa sa au vegheat asupra oamenilor care au ieşit să petreacă în centrul Londrei pentru relaxarea restricţiilor impuse de autorităţi împotriva COVID-19.

Soho in London is jammers, mask on and home time for me. Absolute madness pic.twitter.com/5lkkCK3zRa