VIDEO: Descoperirea militarilor mexicani, după ce un avion care zbura ilegal a luat foc. La mijloc sunt sume uriaşe de bani

În apropiere, oficialii militari au găsit şi un camion care transporta cocaină, ambalată în 13 colete care cântăreau fiecare în jur de 30 de kilograme şi, cel mai probabil, fuseseră preluate din avion.

Cu o valoare estimată la peste 4,9 milioane de dolari americani, este o pierdere „semnificativă” pentru organizaţiile criminale implicate, se arată într-o declaraţie a armatei mexicane, citată de Reuters.

Încă nu au fost dezvăluite informaţii oficiale cu privire la provenienţa exactă a avionului, deşi există zvonuri potrivit cărora acesta ar fi decolat din Venezuela.

Straight out of Narcos. Mexican Army finds a small plane in flames after it made an illegal landing on Yucatan Peninsula. A truck was found nearby with cocaine which likely came from the jet.#Mexico #Mexicoplanecrash #DrugCartel #aviation #aviationdaily pic.twitter.com/xZyzaMZOe2