VIDEO Momentul când Trump plecă din sala de conferinţe, după ce o jurnalistă îl acuză că a minţit

Trump, a ţinut o conferinţă la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey. În cadrul conferinţei a afirmat din nou că el a fost cel care a pornit programul „Veterans Choice” - adăugând: „Au încercat să obţină acest lucru de zeci şi zeci de ani şi niciun preşedintele nu a reuşit vreodată să o facă, dar noi a făcut-o.

În realitate fostul preşedinte Barack Obama a semnat programul Choice în 2014, notează CNN. Legea fiind o iniţiativă bipartidă condusă de doi senatori criticaţi de Trump, Bernie Sanders şi John McCain.

„De ce continuaţi să spuneţi că aţi trecut proiectul Veterans Choice, a întrebat corespondenta de la Casa Albă a CBS News, Paula Reid.

În timp ce Trump a încercat să evite un răspuns apelând la un alt reporter, Reid a continuat: "Aţi spus că aţi trecut "Veterans Choice". A fost trecut în 2014 ... este o declaraţie falsă, domnule".

Trump s-a oprit, apoi şi a spus: „OK. Mulţumesc foarte mult, toată lumea”. La scurt timp plecând din sala.

Nu este prima dată când Trump plecă din sala de conferinţe, după o întrebare a unui jurnalist. Un astel de incident s-a întâmplat şi în luna mai când Trump a acuzat o femeie jurnalist că a pus o întrebare "obraznică" şi a refuzat să mai răspundă întrebărilor primite.

During Trump’s press conference on Saturday, @PaulaReidCBS questioned Trump on why he says he passed the Veterans Choice Program, which was signed into law by Barack Obama in 2014. Trump responded by abruptly leaving the news conference. pic.twitter.com/A6k4tO5k7s