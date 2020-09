VIDEO | Momentul în care doi poliţişti sunt atacaţi în plină zi pe o stradă din Londra

Filmarea a creat revoltă printre londonezi şi a fost confirmată de poliţia metropolitană care a anunţat arestarea a doi suspecţi de 20 şi 38 de ani.

Cei doi poliţişti se aflau în patrulă miercuri când un trecător le-a semnalat o agresiune şi i-a condus la presupusul loc al atacului. Agenţii au suferit răni minore şi nu au avut nevoie de spitalizare.

Primarul Londrei care a susţinut protestele din SUA faţă de brutalitatea poliţiei a condamnat atacul, spunând că nu va tolera astfel de violenţe asupra forţelor de ordine.

MSM and left constantly: "Police are making life hard for black people in London".



Literally London today: pic.twitter.com/s9q510ZcKm