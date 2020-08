Nava de salvare finanţată de Banksy este blocată în Marea Mediterană, cu peste 200 de imigranţi la bord

Nava pe care artistul stadal Banksy a finanţat-o pentru salvarea imigranţilor din Mediterană este aproape de a declara stare de urgenţă.

Autorităţile europene refuză să le ofere ajutor, în timp ce la bord se află 89 de refugiaţi şi vasul tractează şi o barcă de cauciuc, în care se află alţi 130 de refugiaţi, mulţi dintre ei obosiţi şi răniţi.

Din cauza punţii supraaglomerate, barca nu se mai poate mişca in aceiaşi parametri. Până acum, la apelul vasului de salvare Louise Michel a răspuns o navă italiană, Mare Jonie. „Ajutorul pe care îl putem oferi acestor oameni face diferenţa dintre viaţă şi moarte”, a spus conducătorul navei Mare Jonie, condamnând ignoranţa gardienilor de coastă italieni şi maltezi.

„Aceşti oameni sunt supravieţuitori şi voi le întoarceţi spatele, UE. După ce au scăpat de orori şi acte de cruzime, au nevoie de siguranţă. Trebuie să luaţi atitudine acum!”, au transmis cei de pe Louise Michel pe contul lor de Twitter.

Până acum, au fost descoperiţi peste 500 de refugiaţi morţi în Marea Mediterană.

Vasul Louise Michel a fost numit după o feministă de origine franceză şi este vopsit în culorile roz şi alb, iar pe partea laterală a cabinei este pictată una dintre lucrările emblematice ale lui Banksy. Pe pagina de twitter a vasului, oamenii pot urmări în timp real misiunea de salvare.

The crew managed to keep #LouiseMichel stable for almost 12h now. Our new friends told us they lost 3 friends on their journey already. Including the dead body in our one life raft, that makes 4 lives vanished because of Fortress Europe... And we are still waiting. pic.twitter.com/Te2PKCv2Gn