VIDEO | O farsă reuşită. Un tânăr din Rusia a pus un tablou cu Vladimir Putin în lift: reacţiile oamenilor, nepreţuite

De asemenea, tânărul pus pe glume a instalat şi o cameră de luat vederi în lift pentru a vedea reacţiile oamenilor. Iar acestea nu au întârziat să apară.

Unii dintre ei au fost extrem de deranjaţi de tablou, alţii au încercat să vadă dacă în spatele tabloului se ascunde o cameră, iar alţii s-au amuzat teribil.

O tânără chiar s-a aşezat în genunchi prefăcându-se că venerează imaginea preşedintelui Rusiei.

