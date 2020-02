VIDEO. Protestele din India: Cel puţin 19 persoane au murit, iar alte 15 au ajuns la spital în stare critică

Reuters scrie că cel puţin 19 persoane au fost ucise în capitala indiană în timpul confruntărilor, a declarat miercuri un oficial al Spitalului Guru Teg Bahadur.

„Există 15 pacienţi în stare critică”, a spus oficialul spitalului, care a adăugat că 19 persoane au murit în spital.

Poliţia a folosit gaze lacrimogene şi grenade de fum pentru a dispersa manifestanţii.

Ciocnirile, care au coincis cu o vizită în India a preşedintelui american Donald Trump, au izbucnit la începutul acestei săptămâni între mii de persoane care au demonstrat pentru şi împotriva noii legi a cetăţeniei, introdusă de guvernul premierului Narendra Modi.

Criticii spun că legea este părtinitoare împotriva musulmanilor şi subminează constituţia.

I'm at Mustafabad, near the Loni Border, and new fires (set post-9pm) are burning in front of our eyes - Muslim jhuggis and tempos, according to onlookers - by masked men shouting JSR. Delhi Police are present saying they are unable to intervene. pic.twitter.com/tXT6k2qcXB