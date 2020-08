VIDEO Trump spune că ia hidroxiclorochină pentru a preveni infectarea cu COVID-19

"Iau hidroxiclorochină. Am luat-o în ultima săptămână şi jumătate. O pastilă în fiecare zi", a afirmat Trump spre surprinderea reporterilor prezenţi la o întâlnire cu reprezentanţii directorilor de restaurante ale căror afaceri se resimt după impactul coronavirusului.

Trump, în vârstă de 73 de ani, care este testat zilnic pentru coronavirus, a spus că l-a întrebat pe medicul de la Casa Albă dacă este bine să ia medicamentul, iar acesta i-a răspuns: „Bine, dacă doriţi”.

De asemenea, Trump a spus că a luat o singură doză de azitromicină, un antibiotic care previne infectarea cu noul coronavirus, iar în combinaţie cu hidroxiclorochina ia zinc.

"Tot ce pot să vă spun este până acum par să fiu OK", a adăugat Trump.

În urmă cu câteva săptămâni, Trump a promovat medicamentul ca un potenţial tratament bazat pe un raport pozitiv despre utilizarea lui împotriva virusului, dar studiile ulterioare au descoperit că nu este util.

Administraţia pentru produse alimentare şi Medicamente (FDA) a emis un avertisment cu privire la utilizarea acestui medicament folosit în principal pentru tratarea malariei.

Într-o declaraţie din 24 aprilie, FDA a transmis că este „conştientă de raportările unor probleme grave de ritm cardiac” la pacienţii cu COVID-19 tratate cu hidroxiclorochină sau un medicament mai vechi, clorochină.

