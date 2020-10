VIDEO. Un avion de vânătoare american s-a apropiat periculos de o aeronavă iraniană de pasageri. Mai multe persoane au fost rănite

Agenţia de ştiri din Iran Irib spune că pilotul aeronavei Mahan Air a trebuit să schimbe rapid altitudinea când a văzut apropierea avionului F-15, ceea ce a avut ca rezultat rănirea mai multor pasageri.

Într-o serie de imagini publicate de Irib, se poate vedea avionul militar de pe fereastra aeronavei iraniene şi un pasager care avea sânge pe faţă.

Armata americană a reacţionat la informaţiile apărute în presa iraniană şi a transmis că avionul jetul său F-15 s-a aflat la o distanţă sigură faţă de aeronava de pasageri.

"Un F-15 aflat într-o misiune aeriană de rutină în vecinătatea garnizoanei [al] -Tanf din Siria a efectuat o inspecţie vizuală standard a unei aeronave de pasageri Mahan Air. Jet-ul a fost la o distanţă sigură de aproximativ 1.000 de metri”, a transmis Capt Bill Urban, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA.

El a spus că inspecţia a fost efectuată pentru a asigura siguranţa personalului de la baza militară americană din al-Tanf, situată în apropierea frontierei dintre Irak şi Iordania.

"Odată ce pilotul F-15 a identificat aeronava ca fiind un avion de pasageri Mahan Air, F-15 s-a distanţat de aeronavă", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Avionul Mahan Air efectua o cursă de la Teheran la Beirut şi a aterizat în siguranţă în capitala libaneză.

