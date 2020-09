VIDEO Un şofer de taxi din Belarus a devenit erou după ce a ajutat un protestatar să scape de poliţie

O filmare cu un şofer de taxi din Belarus, care salvează un protestatar de poliţie a devenit virală. Bărbatul practic a sărit în maşina taximetristului, în timp ce fugea de poliţia anti proteste, care îl urmăreau cu bastoane.

Clipul de 16 secunde este filmat de un reporter Euroradio.fm şi pare desprins din filmele de acţiune, ţinând cont de ce evadare reuşeşte taximetristul. Toată acţiunea se întâmplă într-un cartier rezidenţial din Minsk, miercuri seară, în timp ce mulţimile protestau împotriva inaugurării frauduloase a unui nou mandat Aleksandr Lukaşenko.

Clipul a fost vizualizat de zeci de mii de oameni, pe diverse platforme online.

Poliţia din Belarus a reţinut miercuri, 23 septembrie, 364 de persoane la protestele anti-Lukaşenko, potrivit Ministerului de Interne al ţării. Lukaşenko, în vârstă de 66 de ani, a ţinut o ceremonie de investire pentru un nou mandat, fără notificare prealabilă. Ceremonia a fost declarată ilegitimă de opoziţie, Uniunea Europeană şi Statele Unite.

❕❗️❕Traffic solidarity in #Belarus is continuing. A taxi driver saves a protestor about to be beaten up and arrested by riot police. Please share this incredible video of courage. pic.twitter.com/i8WiV0fF3N