Viitorul Empire State Building este în pericol din pricina pandemiei

A împlinit 90 de ani pe 1 mai şi este un simbol al New York-ului, al rezistenţei urbane şi al modului de a lucra într-un oraş mare. Astăzi, viitorul său este în pericol. Empire State Building se transformă într-o „fosilă călăuzitoare” a lumii, de vină fiind Covidul.



New York Times a pus accentul pe ceea ce se întâmplă în clădire, descoperind birouri pe jumătate goale. Chiriaşii există încă doar pe hârtie, pentru că sunt legaţi de contracte pe termen lung.



Terasele panoramice cu vederi uluitoare asupra oraşului sunt, de asemenea, semi-pustii. În al doilea trimestru al anului 2019, au văzut aproape un milion de turişti, în scădere cu 83% în aceeaşi perioadă a acestui an.



Criza vizitelor o reflectă pe cea a turismului din New York, dar şi mai îngrijorătoare este situaţia birourilor. The Times a intervievat aproximativ 50 de chiriaşi şi a descoperit situaţii incerte.



LinkedIn are închiriate zece etaje, plătind 26 de milioane de dolari în fiecare an.



Funaro a reînnoit contractual până în 2025, în decembrie 2019: „Dacă s-ar fi întâmplat în timpul pandemiei, probabil că am fi plecat”, a declarat Joseph Catalano, unul dintre acţionarii firmei.