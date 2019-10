Violenţe în Hong Kong de Ziua Naţională a Chinei. Poliţia a folosit muniţie de război/ Un protestatar a fost împuşcat în piept - surse

Bărbatul a fost împuşcat de poliţie într-un incident violent produs în zona străzii Hoi Pa din zona Tsuen Wan.

Protestatarul împuşcat este în stare critică, potrivit autorităţilor medicale din Hong Kong, care au precizat că alte 14 persoane au fost rănite până acum în cursul protestelor desfăşurate marţi.

Potrivit unor surse din cadrul poliţiei, forţele de ordine au tras focuri de avertisment în mai multe zone din oraş.

Un cameraman şi un reporter ai unei televiziuni au fost răniţi, aparent fiind stropiţi cu acid de către protestatari.

În mai multe zone au izbucnit incendii, inclusiv în incinta birourilor un parlamentari locali pro-Beijing.

De asemenea, protestatarii au vandalizat un sediu din Hong Kong al unei formaţiuni pro-Beijing, mai relatează South China Morning Post.

Începând de luni, forţele de ordine au efectuat percheziţionat zeci de proprietăţi cu scopul de a confisca arme şi materiale folosite pentru producerea de dispozitive incendiare sau explozive.

Peste 50 de persoane au fost reţinute pentru diverse infracţiuni, inclusiv posesie de arme ofensive, participare la adunări ilegale şi posesie de materiale periculoase.

O sursă din cadrul Poliţiei a confirmat că un protestatar a fost împuşcat în piept de un ofiţer de poliţie, în cursul confruntărilor produse marţi în mai multe zone din Hong Kong, relatează agenţia The Associated Press, care notează că este pentru prima dată de la izbucnirea manifestaţiilor când un demonstrant este împuşcat cu muniţie de război.

Oficialul, care a făcut declaraţii sub protecţia anonimatului, a confirmat că incidentul s-a produs în zona Tsuen Wan, însă nu a mai oferit alte detalii.

O înregistrare a incidentului, difuzată pe reţelele de socializare de Uniunea Studenţilor Universitari, arată zeci de protestatari care aruncă cu diverse obiecte într-un grup de poliţişti. Un ofiţer, înconjurat de manifestanţi, a scos revolverul din dotare şi tras spre demonstranţi. Un protestatar s-a prăbuşit, iar ceilalţi au fugit.

Publicaţia South China Morning Post, citată de The Guardian, a relatat că protestatarul împuşcat în piept pare să fie minor.

