Prima pagină » Știri externe » Vladimir Putin anunță posibile negocieri cu SUA la Moscova după discuțiile privind Iranul

Vladimir Putin anunță posibile negocieri cu SUA la Moscova după discuțiile privind Iranul

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că se așteaptă la reluarea dialogului cu Statele Unite printr-o posibilă vizită a unei echipe de negociatori americani la Moscova, după finalizarea unor discuții legate de dosarul Iranului.
Vladimir Putin anunță posibile negocieri cu SUA la Moscova după discuțiile privind Iranul
Andrei Rachieru
29 iun. 2026, 13:23, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat jurnalistului rus Pavel Zarubin și au fost ulterior preluate de agenții de presă rusești și de publicația Kyiv Post.

Liderul de la Kremlin a subliniat că Moscova rămâne deschisă continuării dialogului cu Washingtonul, însă a condiționat acest lucru de evoluțiile din negocierile internaționale privind Iranul și de contextul geopolitic actual.

În cadrul interviului, Vladimir Putin a declarat că Rusia se așteaptă ca, după încheierea fazei active a discuțiilor cu Iranul, reprezentanți ai administrației americane să ajungă la Moscova pentru noi runde de negocieri.

„Suntem pregătiți să continuăm negocierile și să discutăm toate detaliile”, a afirmat liderul rus, sugerând existența unui canal de dialog deja testat între cele două părți.

Acuzațiile privind atacurile asupra infrastructurii

În același context, președintele rus a abordat și subiectul atacurilor asupra infrastructurii civile, pe care le-a încadrat într-o dimensiune mai amplă a confruntării informaționale.

Potrivit lui Vladimir Putin, aceste acțiuni nu ar avea doar scop militar, ci ar face parte dintr-o „operațiune de informare” menită să influențeze percepția publică din Rusia.

Liderul de la Kremlin a susținut că obiectivul ar fi generarea de incertitudine și slăbirea coeziunii sociale interne.

Reacții privind conflictul geopolitic

În declarațiile sale, Vladimir Putin a mai afirmat că presiunile externe ar urmări modificarea dinamicii de pe front și influențarea condițiilor în care ar putea avea loc eventuale negocieri de pace.

În același timp, discuțiile internaționale rămân tensionate, în contextul unor mesaje transmise recent de fostul președinte american Donald Trump, inclusiv în marja summitului G7 din Franța, unde s-a discutat despre necesitatea unui acord privind conflictul din Ucraina.

Recomandarea video

Shopping-ul online din China se scumpeşte de la 1 iulie
G4Media
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
GSP.ro
Români răpiți și executați de traficanți de droguri din Maroc. Dezvăluirile unui ofițer din structurile de combatere a criminalității organizate
Gandul
TRAGEDIA prin care a trecut Anca Serea. Motivul pentru care primul ei soț a murit la doar 36 de ani
Cancan
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport
Proba la disciplina obligatorie a examenului de Bacalaureat se amână cu o zi din cauza caniculei. Anunțul făcut de Ministerul Educației
Libertatea
Cum arată Florin Piersic la 90 de ani. Maestrul continuă să ne încânte cu prezența sa! A fost primit cu aplauze la Piatra Neamț, iar eleganța sa a fost de neuitat!
CSID
Cod roșu de caniculă în România: asfaltul poate depăși 70 de grade Celsius! Pericol de explozie în cazul anvelopelor uzate
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da