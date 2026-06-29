Vladimir Putin anunță posibile negocieri cu SUA la Moscova după discuțiile privind Iranul

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat jurnalistului rus Pavel Zarubin și au fost ulterior preluate de agenții de presă rusești și de publicația Kyiv Post.

Liderul de la Kremlin a subliniat că Moscova rămâne deschisă continuării dialogului cu Washingtonul, însă a condiționat acest lucru de evoluțiile din negocierile internaționale privind Iranul și de contextul geopolitic actual.

În cadrul interviului, Vladimir Putin a declarat că Rusia se așteaptă ca, după încheierea fazei active a discuțiilor cu Iranul, reprezentanți ai administrației americane să ajungă la Moscova pentru noi runde de negocieri.

„Suntem pregătiți să continuăm negocierile și să discutăm toate detaliile”, a afirmat liderul rus, sugerând existența unui canal de dialog deja testat între cele două părți.

Acuzațiile privind atacurile asupra infrastructurii

În același context, președintele rus a abordat și subiectul atacurilor asupra infrastructurii civile, pe care le-a încadrat într-o dimensiune mai amplă a confruntării informaționale.

Potrivit lui Vladimir Putin, aceste acțiuni nu ar avea doar scop militar, ci ar face parte dintr-o „operațiune de informare” menită să influențeze percepția publică din Rusia.

Liderul de la Kremlin a susținut că obiectivul ar fi generarea de incertitudine și slăbirea coeziunii sociale interne.

Reacții privind conflictul geopolitic

În declarațiile sale, Vladimir Putin a mai afirmat că presiunile externe ar urmări modificarea dinamicii de pe front și influențarea condițiilor în care ar putea avea loc eventuale negocieri de pace.

În același timp, discuțiile internaționale rămân tensionate, în contextul unor mesaje transmise recent de fostul președinte american Donald Trump, inclusiv în marja summitului G7 din Franța, unde s-a discutat despre necesitatea unui acord privind conflictul din Ucraina.