Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina dorește să mențină o armată de 800.000 de militari, excluzând neutralitatea

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina ar trebui să mențină o armată de 800.000 de efective pentru a-și asigura securitatea, adăugând că dimensiunea Forțelor Armate ale Ucrainei (FAU) este o chestiune internă care nu va face obiectul negocierilor cu Rusia sau cu SUA.

Într-un interviu acordat Allei Mazur, prezentatoarea emisiunii „TSN.Tyzhden” („TSN.Săptămâna”), Zelenski a spus că principalul scop este cum va fi finanțată armata ucraineană și ce garanții de securitate va primi țara în cadrul oricărui acord de pace, potrivit Kyiv Post.

„Dacă dispun de finanțare suficientă, vreau să mențin o armată de 800.000 de oameni. Dacă vom fi în NATO, numărul ar putea fi de 800.000 sau mai puțin”, a spus el.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, problema principală în acest moment este cine este dispus să finanțeze forțele armate ale Ucrainei.

„Și aceasta este întrebarea mea pentru NATO”, a adăugat el.

Reluarea serviciului Starlink și a schimbului de informații de intelligence

Președintele a mai spus că serviciul Starlink a fost repus în funcțiune în Ucraina și că țara primește din nou, fără întreruperi, informații de intelligence privind rachetele balistice, în urma unor discuții pe care le-a descris drept productive, purtate la Oslo.

Potrivit acestui, fluxul de informații de intelligence pentru Ucraina, referitoare la atacurile cu rachete balistice, funcționează acum la capacitate maximă (100%).

„Dialogul dintre Ucraina și SUA – care devenise destul de tensionat – a revenit la o stare funcțională. Starlink este din nou operațional (începând de sâmbătă, 24 octombrie, ora 05:20). Am obținut rezultatul dorit; am asigurat ceea ce aveam nevoie. Acesta a fost unul dintre punctele discutate la Oslo”, a spus Zelenski.

Tensiunile cu Washingtonul au vizat trei aspecte principale, a spus acesta: deficitul de sisteme de apărare antiaeriană, restricțiile operaționale privind Starlink și limitările impuse asupra informațiilor de intelligence furnizate de SUA.

Două dintre aceste probleme au fost deja soluționate, a precizat Volodimir Zelenski, deși chestiunea furnizării unor sisteme suplimentare de apărare antiaeriană rămâne nerezolvată.

Președintele a discutat, de asemenea, despre un document care conține propuneri ale SUA pentru încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, document transmis președintelui rus Vladimir Putin de către emisarul special al SUA, Steve Witkoff.

Potrivit șefului statului, documentul include propuneri din partea Washingtonului, dar Ucraina a precizat că două aspecte nu sunt negociabile: neutralitatea țării și impunerea unor restricții forțelor sale armate.

„Documentul conține diverse propuneri din partea americană. Noi susținem că aspectele esențiale sunt următoarele: nu poate exista nicio discuție despre adoptarea neutralității de către statul nostru și nici despre impunerea unor restricții armatei ucrainene”, a declarat Zelenski.

El nu a dezvăluit dacă „liniile roșii” ale Ucrainei sunt menționate explicit în document, precizând că acordurile încheiate cu SUA îl împiedică să divulge toate detaliile.

Cu toate acestea, Volodimir Zelenski a reiterat faptul că Rusia nu poate dicta termenii garanțiilor de securitate ale Ucrainei.

„Prin urmare, restricțiile asupra armatei noastre și neutralitatea Ucrainei nu fac obiectul discuțiilor. Problema teritoriului reprezintă o «linie roșie» care poate fi abordată doar la nivelul liderilor. Pentru noi, aceasta a fost întotdeauna o constantă nenegociabilă”, a spus el.

„Totuși, americanii aduc frecvent în discuție chestiunea teritoriului – întrebând la ce am fi dispuși să renunțăm în schimbul anumitor principii fundamentale”, a adăugat Zelenski.