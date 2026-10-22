Volodimir Zelenski, despre tensiunile cu Trump: „Nu este o chestiune personală”. Ce cere Ucrainei de la aliați

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că tensiunile dintre Kiev și Washington nu au legătură cu relația sa personală cu președintele american Donald Trump.

Liderul ucrainean a mai precizat, de asemenea, că Vladimir Putin nu intenționează să pună capăt prea curând războiului împotriva Ucrainei. Acesta a făcut declarațțile într-un interviu acordat postului CNN.

„Atitudinea mea față de Putin este foarte clară. Consider că, dacă ridicăm sancțiunile, îl vom face mai puternic. Nu este o chestiune personală între mine și președintele Trump și, bineînțeles, mă opun oricărei ridicări a sancțiunilor”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a mai spus că aliații europeni au furnizat Ucrainei un anumit număr de rachete pentru apărarea antiaeriană, dar că acestea nu sunt suficiente.

„Acestea nu sunt suficiente pentru a ne apăra”, a afirmat Zelenski.

În acest moment, Ucraina are nevoie în principal de două lucruri din partea aliaților: menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei și rachete mai performante.

„Să nu ridice sancțiunile impuse lui Putin… (și) să ne ofere rachete mai performante”, a explicat liderul de la Kiev.

Președintele Ucrainei a descris întâlnirea de la Oslo drept una productivă, dar a spus că nu este convins că Putin își dorește pacea.

„Putin se joacă, știți, el este un jucător. E păcat, pentru că se joacă cu viețile altor oameni și, desigur, nu dorește (să oprească războiul). Așadar, ceea ce cerem partenerilor noștri este să nu-i ofere posibilitatea de a deveni mai puternic și de a ne înfrânge”, a declarat Zelenski.

Zelenski acceptă discuții despre încetarea focului, dar respinge cedarea teritoriilor

Președintele ucrainean a oferit câteva detalii și despre posibilitatea înghețării actualei linii a frontului, pentru a opri luptele și a permite negocieri.

Scopul ar fi să se ajungă la o încetare a focului, să fie oprite pierderile de vieți omenești, iar ulterior două părți să poată discuta pe această temă privind războiul.

Volodimir Zelenski a respins însă ideea ca Ucraina să cedeze Rusiei teritorii aflate în prezent sub controlul acesteia. El a spus că nu va recunoaște niciodată teritoriile ocupate drept parte a Rusiei.

„Pământul nostru este extrem de important, pentru că este vorba despre oameni. Nu este vorba despre kilometri. Mulți oameni au murit apărând acest pământ, apărându-ne independența, țara noastră. Nimeni nu va recunoaște aceste teritorii, ocupate temporar, drept teritorii rusești, și cred că Rusia înțelege acest lucru. E păcat dacă cineva nu înțelege, dar asta ține de ei”, a spus Zelenski.

Pe 20 octombrie, Volodimir Zelenski a purtat discuții la Oslo cu Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump. La întâlnire au participat și premierul norvegian Jonas Gahr Støre, precum și președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Miercuri, 21 octombrie, Witkoff s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg.