Volodimir Zelenski lansează un avertisment dur: „Rusia trebuie să simtă războiul pe care l-a declanșat”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că Ucraina va intensifica atacurile asupra unor obiective folosite de Rusia pentru susținerea războiului, spunând că a cerut lovituri împotriva instalațiilor care contribuie la agresiunea împotriva țării.

În discursul său de miercuri seară, Zelenski a spus că a cerut serviciilor de informații și armatei să acționeze împotriva infrastructurii utilizate de Moscova pentru extinderea operațiunilor militare.

„Am dat instrucțiuni serviciilor noastre de informații și armatei să acționeze preventiv împotriva instalațiilor pe care Rusia le folosește pentru a-și extinde efortul de război”, a afirmat liderul ucrainean, potrivit Kyiv Post.

Acesta a prezentat strategia ca pe un răspuns la atacurile lansate de Rusia asupra orașelor și satelor ucrainene. El a menționat bombardamentele recente din regiunile Sumî, Harkiv, Poltava, Herson, Zaporijia și Donețk.

„Această cruzime și agresiune rusă reprezintă cauza principală a războiului”, a spus președintele ucrainean. „Și este important ca rușii să simtă că acest război există – și că există din cauza lor.”

Potrivit lui Volodimir Zelenski, logistica militară rusească din teritoriile ucrainene ocupate temporar întâmpină tot mai multe dificultăți.

„Acesta este semnalul potrivit către Rusia. Un semnal că Rusia nu va putea să fure pământul poporului ucrainean – sau al oricărui alt popor amenințat de ambițiile rusești – cu ușurință și fără a fi pedepsită.”, a declarat el.

Președintele ucrainean a spus că forțele armate ale Ucrainei vizează în același timp obiectivele aflate în teritoriile ocupate de Rusia, dar și instalațiile de pe teritoriul inamic care contribuie la susținerea războiului.

„Armata noastră distruge acum, pe teritoriul ucrainean ocupat temporar și chiar pe teritoriul Rusiei, ceea ce susține războiul Rusiei – ceea ce face posibil acest război și agresiunea rusă în primul rând”, a spus Zelenski.

El a descris operațiunile desfășurate de Ucraina, inclusiv cele care vizează Crimeea, ca fiind atent planificate și a spus că tehnologia modernă face ocupația tot mai costisitoare pentru Rusia.

„Tehnologiile moderne fac ocupația prea dificilă pentru ocupant”, a afirmat liderul de la Kiev.

Tot el a legat strategia și de discuțiile purtate cu partenerii internaționali în cadrul summitului G7. Volodimir Zelenski a spus că, dacă Ucraina va primi sprijinul discutat la reuniune, va putea crea rapid condițiile necesare pentru a forța Rusia să aleagă calea păcii.

„Contăm foarte mult pe un răspuns pozitiv din partea partenerilor noștri. Ei știu foarte bine despre ce este vorba.”, a declarat președintele ucrainean.