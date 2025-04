Zece persoane dintr-o familie, ucise într-un atac israelian lângă Khan Younes în Gaza

„Echipele noastre au recuperat corpurile a 10 martiri (morți), precum și numeroși răniți, în casa familiei Baraka și în locuințele din jur vizate de forțele de ocupație israeliene în sectorul Bani Suhaila la est de Khan Younes”, a declarat pe Telegram Mahmoud Bassal, purtătorul de cuvânt al Apărării Civile Palestiniene, o organizație de salvatori.

Armata israeliană, care nu a comentat deocamdată aceste atacuri, și-a intensificat bombardamentele aeriene și și-a extins operațiunile terestre în teritoriul palestinian asediat, de când și-a reluat ofensiva la 18 martie, după o perioadă de armistițiu de două luni.

Apărarea Civilă anunțase anterior moartea a cel puțin 40 de locuitori în urma raidurilor israeliene de joi. Atacurile au vizat corturi care adăposteau persoane strămutate în mai multe locuri din enclava asediată.

Victimele sunt în majoritate persoane strămutate care și-au găsit refugiu în tabere improvizate. Imagini difuzate de AFP arătau corturi în flăcări în zona Al-Mawassi după bombardamente și membri ai apărării civile care încercau să stingă incendiile.

„Eram în cortul nostru și deodată am văzut o lumină roșie. Apoi corturile au explodat și au luat foc. Totul a explodat. Am fugit spre mare și de acolo am văzut focul propagându-se de la un cort la altul. Copii au fost sfârtecați! Despre ce umanitate vorbesc ei?”, a declarat Israa Aboulrouss, o persoană strămutată aflată în Mawassi.