Zeci de mii de oameni au protestat la Lisabona din cauza scumpirilor și a crizei locuințelor

Protestul a fost organizat de CGTP, cea mai mare confederație sindicală din Portugalia. Reprezentanții sindicatului au declarat că „multe zeci de mii” de persoane au ocupat sâmbătă una dintre principalele artere ale capitalei. Poliția nu a oferit o estimare oficială a numărului participanților.

Manifestanții reclamă faptul că salariile nu țin pasul cu scumpirile, iar tot mai mulți oameni întâmpină dificultăți în a-și plăti locuințele și cheltuielile zilnice, scrie Reuters.

Demonstrația vine după mai multe zile de tensiuni sociale, inclusiv instalarea unei tabere de corturi de către activiștii pentru dreptul la locuință în orașul Porto. Poliția a desființat tabăra luni dimineață, în cadrul unei operațiuni desfășurate înainte de răsăritul soarelui.

A Acampada pela Habitação tomou o Rossio. O protesto é a resposta à grave crise habitacional que Lisboa atravessa, marcada por rendas insuportáveis, especulação imobiliária e o aumento dos despejos. O direito à casa e à cidade está na rua.

#Lisboa #Habitação #Acampada https://t.co/YJfVm6mUw1 — Luís Pereira (@pereira_luis) October 17, 2026

Inflația a ajuns la 3,6%, iar prețurile locuințelor s-au dublat

Inflația din Portugalia a atins 3,6% în septembrie, pe fondul creșterii prețurilor la alimente și combustibili. Prețurile carburanților au crescut cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut, în contextul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Criza locuințelor reprezintă una dintre principalele nemulțumiri ale populației. Prețurile caselor s-au dublat de peste două ori din 2017, în timp ce chiriile pentru contractele noi au ajuns aproape de două ori mai mari.

Problema este deosebit de gravă în marile orașe, unde veniturile multor locuitori nu mai acoperă costurile locuirii.

Protestele din Portugalia au loc în paralel cu manifestații împotriva scumpirilor și deteriorării serviciilor publice în Franța, precum și cu proteste de amploare mai redusă în Belgia. În Albania, mii de oameni participă la manifestații în care cer demisia premierului.

Dezenas de milhares de manifestantes nas ruas de Lisboa. A polícia não avançou com estimativas. Uma maré humana contra o custo de vida e pela habitação digna, que terminou com a montagem de tendas no Rossio.

#CGTP #Lisboa #habitacao https://t.co/NbkWT4gbQg — Luís Pereira (@pereira_luis) October 17, 2026

„Locuințele din Lisabona sunt problema”

Carolina Cruz, în vârstă de 26 de ani, doctorandă și cercetătoare în biologie, câștigă aproximativ 1.300 de euro pe lună dintr-o bursă și riscă să își piardă locuința, deoarece contractul de închiriere se apropie de expirare.

Tânăra și partenerul său plătesc în prezent 716 euro pe lună pentru un apartament din zona Lisabonei. La reînnoirea contractului, chiria ar putea depăși 1.200 de euro, o sumă pe care cei doi spun că nu și-o pot permite.

„Sunt prima persoană din familia mea care urmează un program de doctorat și, chiar și după atâta studiu, tot nu reușesc să mă descurc. În acest moment, locuințele din Lisabona sunt problema”, a declarat Carolina Cruz.

Și Pedro Penilo, un profesor în vârstă de 62 de ani, a criticat modul în care liderii politici gestionează situația economică.

„Viața este incredibil de scumpă. Prețurile cresc brutal. Trebuie să văd ce se va întâmpla cu rata creditului meu ipotecar în următoarele luni, când va fi ajustată. Sunt foarte îngrijorat”, a spus acesta.

Guvernul spune că nu va ceda presiunii străzii

Carlos Abreu Amorim, ministrul portughez responsabil de relația cu Parlamentul, a declarat vineri că guvernul nu va ceda presiunii protestatarilor.

„Guvernul nu va ceda în fața strigătelor din stradă”, a afirmat oficialul, susținând că sunt deja implementate măsuri concrete pentru a răspunde preocupărilor populației.

Nemulțumirile legate de locuințe și costul vieții continuă însă să mobilizeze tot mai mulți portughezi, în special în marile centre urbane, unde creșterea chiriilor afectează inclusiv persoanele cu studii superioare și venituri din muncă specializată.