Zelenski acuză Statele Unite că au întârziat livrarea de rachete interceptoare către Ucraina

Zelenski a acuzat deja Washingtonul că nu mai furnizează Kievului informații care i-ar permite să detecteze rachetele rusești care sosesc înainte ca acestea să lovească și că limitează funcționarea sistemului Starshield, versiunea militară a rețelei Starlink a SpaceX, utilizată de armata ucraineană pentru comunicațiile și operațiunile sale. Statele Unite neagă orice schimbare în furnizarea de informații către Ucraina, potrivit Le Figaro.

Luni seară, în fața senatorilor americani, Volodimir Zelenski a afirmat că „Pentagonul întârzie livrarea rachetelor deja plătite” de europeni către Ucraina în cadrul programului PURL. Potrivit acestuia, acest lot „așteaptă semnătura lui (Pete) Hegseth”, secretarul american al Apărării. Volodimir Zelenski a mai declarat că țările europene sunt pregătite să livreze rachete interceptoare Patriot – singurele capabile să doboare rachetele rusești mai sofisticate și de care Kievul are o lipsă disperată – din propriile stocuri, dar așteaptă „autorizarea SUA”.

„Rachetele sunt gata. Ar putea fi deja în Ucraina. (…) Dar, din păcate, autorizația încă nu a fost dată”, a declarat Zelenski, conform unui comunicat emis de președinția ucraineană. „Toate acestea sugerează că s-a luat o decizie politică de a încetini sprijinul pe care îl primim”, a adăugat el.

Zelenski și Trump fac schimb de critici

Ucraina pune sub semnul întrebării continuarea sprijinului SUA, crucial în războiul împotriva Rusiei, încă de săptămâna trecută, într-un moment în care Volodimir Zelenski și Donald Trump fac schimb de critici dure prin intermediul mass-media. Președintele SUA este deosebit de critic la adresa dlui Zelenski pentru că vizează rafinăriile rusești, despre care spune că exacerbează deficitul global de combustibil și contribuie la creșterea prețurilor.