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Zelenski anunță că Belarus a cedat amenințărilor ucrainenilor

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că Belarus a cedat în fața amenințărilor ucrainenilor și a dezactivat echipamentele folosite de ruși pentru a ghida drone de război.
Zelenski anunță că Belarus a cedat amenințărilor ucrainenilor
Petru Mazilu
24 iun. 2026, 20:02, Politic
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut anunțul miercuri. Potrivit Kyiv Independent, Belarus a oprit echipamentele folosite pentru ghidarea atacurilor rusești.

Echipamentul de comunicații aflat în Belarus despre care Ucraina susține că a ajutat la dirijarea atacurilor cu drone rusești a încetat să funcționeze, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Anunțul apare la câteva zile după avertismentul lui Zelenski către oficialii de la Minsk. Atunci, Zelenski a spus că Belarus are la dispoziție o săptămână pentru a elimina echipamentul și că în caz contrar se va confrunta cu acțiuni din partea Ucrainei.

„Conform informațiilor pe care le-am primit… echipamentul a încetat să funcționeze pe teritoriul belarus începând cu 22 iunie. Sincer, nu știu încă dacă a fost demontat sau nu. Cert este că, de astăzi, echipamentul nu mai funcționează”, a spus Zelenski.

Ce echipamente a dezactivat Belarusul

Președintele ucrainean a declarat anterior că sistemele constau în echipamente de releu montate pe turnuri de comunicații. Acestea erau folosite pentru a susține atacurile cu drone rusești împotriva Ucrainei. Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat Kievul de „agresivitate” și de încălcare a suveranității Belarusului.

În plus, Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin și Alexander Lukașenko intenționează să se întâlnească în viitorul apropiat pentru a discuta despre avertismentul lui Zelenski.

Dronele de atac rusești de tip Shahed se bazează pe rețele de comunicații radio și infrastructură terestră pentru a se deplasa în timpul atacurilor la distanță lungă.

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