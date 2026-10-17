Zelenski cere sprijinul României și al statelor vecine pentru transportul cerealelor. Exporturile Ucrainei, aproape blocate la Marea Neagră

Ucraina caută rute alternative pentru exportul cerealelor, după ce atacurile Rusiei au afectat grav transporturile agricole prin Marea Neagră. Pentru ca produsele ucrainene să poată ajunge pe piețele europene, președintele Volodimir Zelenski a solicitat la Bruxelles sprijinul statelor vecine.

„A cerut Poloniei, României, Slovaciei, Ungariei și tuturor țărilor vecine să permită tranzitul, așa cum au făcut în urmă cu trei sau patru ani, la începutul războiului”, a declarat sâmbătă premierul Ungariei, Péter Magyar, citat de Reuters.

Ungaria acceptă tranzitul cerealelor, dar pune o condiție

Premierul ungar a precizat că nu se opune transporturilor de cereale ucrainene, cu condiția ca acestea doar să tranziteze teritoriul Ungariei, fără să fie comercializate pe piața ungară.

Magyar a explicat că Zelenski i-a cerut să permită transportul porumbului ucrainean către Europa Occidentală, folosind trenuri sigilate.

„Mi-a spus, în timpul întâlnirii noastre, că i-ar ajuta foarte mult dacă ar putea transporta porumbul în trenuri sigilate către Europa Occidentală”, a relatat premierul ungar.

„I-am răspus că, atât timp cât este vorba doar despre tranzit, nu va exista niciun obstacol”, a adăugat acesta.

Soluția propusă ar fi asemănătoare celei utilizate la începutul războiului, în 2022, când Ucraina a început să exporte cereale pe cale feroviară și rutieră prin țările vecine, după blocarea porturilor sale de la Marea Neagră.

Exporturile ucrainene, aproape blocate la Marea Neagră

Ucraina se numără printre cei mai mari producători mondiali de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui. Aproximativ 90% din exporturile acestor produse sunt transportate, în mod obișnuit, pe cale maritimă, prin porturile ucrainene de la Marea Neagră.

Atacurile Rusiei au redus însă drastic activitatea în porturile ucrainene, iar exporturile agricole pe această rută au fost aproape complet oprite.

Ungaria și Ucraina, după ani de tensiuni

Zelenski și Magyar au discutat despre transportul cerealelor în cadrul primei lor întâlniri oficiale, desfășurată vineri, la Bruxelles.

Cei doi lideri au convenit să îmbunătățească relațiile dintre Ucraina și Ungaria, tensionate în ultimii ani din cauza disputelor privind drepturile minorității maghiare din Ucraina.

Magyar, care l-a înlocuit pe Viktor Orbán în funcția de premier al Ungariei, a adoptat o poziție mai deschisă față de Kiev. El a precizat însă că Ungaria nu va trimite arme Ucrainei.

„În loc de veto, alianțe. În loc de amenințări, coordonare. În loc de incitare, negocieri dure și uneori un zâmbet larg. Așa se pot obține rezultate la Bruxelles. Mai exact, aceasta este singura cale”, a transmis liderul ungar după summitul european de la Bruxelles.

Recolta de porumb din UE, cea mai mică din ultimii 20 de ani

Dificultățile Ucrainei în ceea ce privește exportul cerealelor se adaugă unui an dificil pentru agricultura europeană.

La sfârșitul lunii august, Comisia Europeană estima că producția de porumb a Uniunii Europene în 2026 va fi de aproximativ 50,1 milioane de tone, cel mai redus nivel din aproape două decenii.

Cantitatea este cu aproximativ 20% mai mică decât media ultimilor trei ani.

Printre țările în care temperaturile record și seceta au compromis o parte importantă a culturilor de porumb se numără Franța și Ungaria.