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Zelenski confirmă că o întâlnire între ruși, ucraineni și americani va avea loc în noiembrie

Volodimir Zelenski a confirmat duminică că o întâlnire între ruși și ucraineni va avea loc în noiembrie, sub mediere americană, pentru a relansa negocierile de pace care au fost blocate de la începutul anului.
Zelenski confirmă că o întâlnire între ruși, ucraineni și americani va avea loc în noiembrie
Sursa foto: Facebook/Volodimir Zelenski
Laurentiu Marinov
25 oct. 2026, 22:49, Știri externe
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„Suntem gata să discutăm. Dacă este vorba de o chestiune teritorială, aceasta trebuie abordată la nivel de conducere. Alte probleme țin de competența grupurilor tehnice. Prin urmare, toate acestea pot fi discutate în noiembrie”, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-un interviu la televiziunea națională, relatează Le Figaro.

Rusia a anunțat vineri că o astfel de întâlnire este planificată pentru noiembrie la Abu Dhabi, în  Emiratele Arabe Unite, ca parte a eforturilor recente ale SUA de a relansa discuțiile de pace care au fost blocate de la începutul războiului israelo-american din Iran.

Negocieri directe între Rusia și Ucraina avuseseră deja loc în 2025, fără a duce la o soluționare a conflictului, ambele părți insistând asupra condițiilor lor. Duminică, Volodimir Zelenski a respins din nou o serie de cerințe rusești, afirmând că garanțiile de securitate pe care Ucraina le cere aliaților săi occidentali, dimensiunea armatei sale și alegerea alianțelor „nu sunt negociabile”.

Zelenski, apel pentru un armistițiu energetic

Potrivit acestuia, problema teritoriilor revendicate de Moscova în Ucraina „poate fi abordată doar la nivel de conducere”, adică în timpul unei întâlniri între  Volodimir Zelenski  și Vladimir Putin. Cu toate acestea, Kremlinul a respins în repetate rânduri o astfel de întâlnire înainte de orice acord de pace final.

Președintele ucrainean și-a reiterat, de asemenea, apelul pentru un armistițiu energetic, deoarece țara sa se teme, la fel ca în 2025, de o campanie dureroasă de atacuri aeriene rusești în această iarnă. Rusia respinge orice pauză a luptelor înainte de un acord substanțial, argumentând că un armistițiu ar oferi Kievului posibilitatea de a se reînarma.

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