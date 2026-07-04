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Zelenski felicită SUA de Ziua Independenței și cere din nou sisteme Patriot pentru Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de felicitare Statelor Unite cu ocazia aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență. Liderul de la Kiev a mulțumit pentru sprijinul militar acordat Ucrainei și a reiterat apelul pentru continuarea livrărilor de sisteme Patriot.
Zelenski felicită SUA de Ziua Independenței și cere din nou sisteme Patriot pentru Ucraina
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
04 iul. 2026, 20:21, Știri externe
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În mesajul publicat cu ocazia Zilei Independenței SUA, Volodimir Zelenski a afirmat că visul american al unei națiuni libere și independente a inspirat generații întregi și continuă să reprezinte un model.

El a comparat lupta Ucrainei cu cea dusă de americani pentru independență.„Astăzi, în secolul XXI, influența și importanța Americii nu sunt cu nimic mai mici. Vedem acest lucru foarte clar în Ucraina, care luptă pentru independența, libertatea și dreptul poporului nostru la fericire, cu aceeași speranță, același scop și aceeași hotărâre cu care americanii și-au câștigat și apărat propria independență”, a transmis Zelenski.

„Când cerem sisteme Patriot, credem în valorile Americii”

Președintele ucrainean a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul militar oferit de la începutul invaziei ruse. El a amintit sistemele antitanc Javelin și cele Patriot, despre care a spus că protejează viețile ucrainenilor.

„Prețuim profund sprijinul Statelor Unite, mai ales acum, în timpul războiului total declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Armele americane – de la sistemele Javelin pe care președintele Trump a decis să le ofere Ucrainei până la sistemele Patriot, care protejează cel mai bine viețile oamenilor noștri – tot ceea ce Statele Unite ne-au oferit pentru a ne apăra țara demonstrează forța spiritului american, hotărârea Americii și tehnologia americană”, a afirmat liderul ucrainean.

Zelenski a reiterat și apelul pentru continuarea livrărilor de sisteme Patriot.

„Când cerem Americii sisteme Patriot, credem că valorile respectului pentru viață și pentru oameni, care au triumfat acum 250 de ani, vor triumfa și astăzi. Lumea are nevoie de un lider care să garanteze protecția libertății și a vieții”, a declarat acesta.

Mesaj de felicitare pentru poporul american

La finalul mesajului, președintele ucrainean a transmis felicitări Statelor Unite și le-a mulțumit americanilor pentru sprijinul acordat. „Le doresc Americii, președintelui Statelor Unite și tuturor americanilor un 4 iulie fericit, mult succes și o cooperare rodnică tuturor celor care prețuiesc America. America, îți mulțumim! Sunt convins că, dacă rămânem uniți, vom reuși cu siguranță să obținem pacea. La mulți ani de Ziua Independenței!”, a transmis Volodimir Zelenski.

Mesajul liderului ucrainean vine într-un moment în care Kievul solicită aliaților occidentali noi sisteme Patriot și alte echipamente de apărare antiaeriană, pe fondul intensificării atacurilor ruse cu rachete și drone asupra orașelor și infrastructurii critice din Ucraina. Statele Unite rămân principalul furnizor de asistență militară pentru Ucraina de la începutul invaziei ruse din februarie 2022

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