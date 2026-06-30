Declarațiile au fost făcute în contextul intensificării confruntărilor din estul Ucrainei și al continuării atacurilor la distanță, scrie TVPWorld.

Comentariile liderului de la Kiev au venit ca răspuns la declarațiile președintelui rus Vladimir Putin, care a respins o presupusă propunere ucraineană de reducere a ostilităților și oprire a atacurilor cu rază lungă de acțiune.

Zelenski a susținut că astfel de afirmații demonstrează o ruptură între conducerea rusă și realitățile sociale din Rusia, unde ar exista penurii de combustibil.

În discursul său video zilnic, Zelenski a afirmat că Rusia, descrisă adesea drept „stat petrolier”, se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu combustibil, pe fondul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice. El a subliniat că aceste efecte sunt o consecință directă a războiului și a strategiilor militare adoptate de Moscova.

Evoluția conflictului din est

După invazia lansată în februarie 2022, forțele ruse au încercat inițial să avanseze spre capitala Kiev, însă ulterior s-au retras și s-au concentrat pe capturarea estului Ucrainei. În prezent, Rusia controlează integral regiunea Luhansk și porțiuni semnificative din Donetsk și Herson.

Deși avansul militar continuă lent în Donetsk, autoritățile ucrainene susțin că ritmul operațiunilor rusești a scăzut, în timp ce Kievul își intensifică atacurile cu drone asupra infrastructurii strategice din Rusia.

Zelenski a reiterat că Ucraina a prezentat în repetate rânduri propuneri pentru încheierea conflictului, însă acestea au fost respinse de partea rusă. Totodată, el a transmis un mesaj indirect către populația rusă, sugerând că nemulțumirile din rândul cetățenilor ar trebui să crească pe fondul dificultăților economice și al mobilizării militare.