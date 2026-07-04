Zelenski respinge afirmațiile Rusiei privind capturarea orașului Kostiantînivka. Solicită Germaniei rachete pentru sistemul Patriot

„Acest lucru nu este adevărat. Este doar o nouă minciună a Rusiei, menită să creeze o știre. Dacă Kostiantînivka s-ar afla sub controlul Rusiei, atunci probabil că Putin nu ar avea nicio problemă să se întâlnească cu mine acolo pentru a găsi o soluție diplomatică de încheiere a războiului. Dar realitatea este foarte diferită de afirmațiile lui Putin”, a afirmat Zelenski într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Rusia a anunțat vineri capturarea orașului, Putin descriindu-l drept un important nod industrial și de transport din Donbas. Ministrul rus al Apărării a afirmat că acesta reprezenta una dintre principalele poziții defensive ale Ucrainei din așa-numita centură fortificată Sloviansk-Kramatorsk-Kostiantînivka.

Zelenski a mai spus sâmbătă că a avut o convorbire telefonică despre sprijinul militar acordat Ucrainei cu cancelarul german Friedrich Merz.

Potrivit lui Zelenski, principala temă a discuției a fost furnizarea de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

„Prioritatea-cheie în acest moment este reprezentată de rachetele pentru sistemele Patriot, pentru a ne proteja oamenii de atacurile balistice rusești. Am discutat în primul rând despre posibilitatea de a sprijini sistemele noastre Patriot cu rachetele de care avem nevoie”, a precizat liderul ucrainean.

Zelenski a susținut că Rusia „își pune ultima speranță” în intensificarea atacurilor cu rachete asupra Ucrainei pentru a prelungi războiul și i-a mulțumit Germaniei pentru sprijinul acordat Kievului.