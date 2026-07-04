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Zelenski respinge afirmațiile Rusiei privind capturarea orașului Kostiantînivka. Solicită Germaniei rachete pentru sistemul Patriot

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins sâmbătă afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin potrivit cărora forțele ruse ar fi capturat orașul Kostiantînivka, din regiunea Donețk, calificând declarațiile liderului de la Kremlin drept „o nouă minciună”.
Zelenski respinge afirmațiile Rusiei privind capturarea orașului Kostiantînivka. Solicită Germaniei rachete pentru sistemul Patriot
Petre Apostol
04 iul. 2026, 13:11, Știri externe
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„Acest lucru nu este adevărat. Este doar o nouă minciună a Rusiei, menită să creeze o știre. Dacă Kostiantînivka s-ar afla sub controlul Rusiei, atunci probabil că Putin nu ar avea nicio problemă să se întâlnească cu mine acolo pentru a găsi o soluție diplomatică de încheiere a războiului. Dar realitatea este foarte diferită de afirmațiile lui Putin”, a afirmat Zelenski într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Rusia a anunțat vineri capturarea orașului, Putin descriindu-l drept un important nod industrial și de transport din Donbas. Ministrul rus al Apărării a afirmat că acesta reprezenta una dintre principalele poziții defensive ale Ucrainei din așa-numita centură fortificată Sloviansk-Kramatorsk-Kostiantînivka.

Zelenski a mai spus sâmbătă că a avut o convorbire telefonică despre sprijinul militar acordat Ucrainei cu cancelarul german Friedrich Merz.

Potrivit lui Zelenski, principala temă a discuției a fost furnizarea de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

„Prioritatea-cheie în acest moment este reprezentată de rachetele pentru sistemele Patriot, pentru a ne proteja oamenii de atacurile balistice rusești. Am discutat în primul rând despre posibilitatea de a sprijini sistemele noastre Patriot cu rachetele de care avem nevoie”, a precizat liderul ucrainean.

Zelenski a susținut că Rusia „își pune ultima speranță” în intensificarea atacurilor cu rachete asupra Ucrainei pentru a prelungi războiul și i-a mulțumit Germaniei pentru sprijinul acordat Kievului.

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