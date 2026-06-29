Zelenski spune că Ucraina are nevoie de sisteme antirachetă, după ultimele atacuri ale Rusiei

„Este foarte important să contracarăm acest terorism rusesc. Oamenii au nevoie de o protecție mai mare împotriva unor astfel de atacuri îngrozitoare. Mai presus de toate, avem nevoie de capacități antibalistice. Este esențial ca Europa să fie cât mai activă în dezvoltarea propriului sistem de apărare antibalistică – propriile sisteme și rachete. Cu cât vom dispune mai repede de mai multe astfel de capacități, cu atât mai multe vieți vom putea salva”, a scris președintele ucrainean, luni, pe X.

Apelul lui Zelensi vine în contextul ultimelor atacuri rusești din Dnipro și Zaporojie. În atacul din Dnipro, 5 persoane au murit și alte 29 au fost rănite.

„Operațiunile de salvare sunt încă în desfășurare la fața locului. Toate serviciile de urgență sunt mobilizate, oferind oamenilor tot sprijinul necesar”.

Președintele Ucrainei a transmis condoleanțe familiilor îndoliate.

Un al doilea atac al Rusiei, a vizat un microbuz de pasageri din Zaporojie. În urma atacului cu drone, trei civili au murit, iar alți 6 au fost răniți, între care și un copil.

În Nikopol, echipele de prim ajutor, dar și mașină de pompieri au fost atacate. Cele mai recente atacuri rusești au afectat și infrastructura energetică din regiunile Sumî, Odesa și Cernihiv și au lansat atacuri asupra orașului Herson și a regiunii Harkov, potrivit lui Zelenski.