De ce scad acțiunile Nvidia și ale producătorilor de cipuri. Investitorii reevaluează pariul pe inteligența artificială

Bursele americane au avut evoluții mixte la deschiderea ședinței de joi, în timp ce acțiunile companiilor din sectorul semiconductorilor – cipurile care stau la baza inteligenței artificiale, centrelor de date și dispozitivelor electronice – au continuat să scadă după valul puternic de vânzări din ziua precedentă, potrivit Assocoated Press.

Pierderi în lanț pentru producătorii de cipuri

Compania americană Micron Technology, unul dintre cei mai mari producători de cipuri de memorie, a pierdut încă 2,3% în tranzacțiile dinaintea deschiderii pieței, după ce miercuri acțiunile sale s-au prăbușit cu peste 10%.

Și Nvidia și AMD s-au numărat printre companiile care au contribuit la declinul indicelui Nasdaq în ședința de miercuri, înainte ca vânzările să cuprindă și alți mari producători de cipuri.

Scăderile s-au extins și în Asia. În Coreea de Sud, acțiunile producătorului de cipuri SK Hynix au coborât cu 14,6%, iar cele ale Samsung Electronics au pierdut 9,1%.

Bursa din Tokyo a fost afectată la rândul ei, în timp ce acțiunile Tokyo Electron, unul dintre principalii producători de echipamente pentru fabricarea cipurilor, au scăzut cu 7,4%.

Boom-ul AI, pus sub semnul întrebării

În ultimii doi ani, cererea pentru aplicații bazate pe inteligență artificială a alimentat o creștere spectaculoasă a acțiunilor companiilor din tehnologie și semiconductori. În tot acest timp, marile grupuri precum Microsoft, Amazon, Alphabet și Meta au anunțat investiții de sute de miliarde de dolari în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Tot mai mulți investitori se întreabă însă dacă ritmul acestor investiții nu este prea rapid în raport cu viteza cu care companiile și consumatorii adoptă noile tehnologii.

Economiștii Megan Fisher și Vicky Redwood, de la Capital Economics, avertizează că cererea pentru inteligența artificială va continua probabil să crească, însă într-un ritm mai lent decât estimează în prezent piața. Ei consideră că investitorii și companiile subestimează dificultățile legate de implementarea pe scară largă a acestor tehnologii.

Specialiștii atrag atenția că, deși inteligența artificială are potențialul de a transforma numeroase industrii, profiturile ar putea veni prea târziu pentru a justifica investițiile uriașe făcute în prezent.

Ce urmăresc investitorii

Între timp, raportul publicat joi a arătat că economia americană a creat doar 57.000 de locuri de muncă în iunie, mult sub așteptările pieței. Datele au alimentat îngrijorările privind încetinirea economiei și sunt urmărite atent de investitori, deoarece pot influența deciziile Rezervei Federale a SUA privind nivelul dobânzilor și, implicit, evoluția burselor.

Petrolul a continuat, la rândul său, să se ieftinească, revenind aproape de nivelurile de dinaintea izbucnirii conflictului dintre Israel și Iran. Investitorii estimează că o detensionare a situației va reduce tensiunile din regiune, permițând reluarea traficului normal prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.