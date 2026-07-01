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Ministerul Finanțelor simplifică Registrul de evidență fiscală: se introduce formatul electronic

Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri actualizarea cadrului legislativ privind Registrul de evidență fiscală, document utilizat de contribuabilii plătitori de impozit pe profit pentru calculul rezultatului fiscal și al impozitului datorat.
Ministerul Finanțelor simplifică Registrul de evidență fiscală: se introduce formatul electronic
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petre Apostol
01 iul. 2026, 18:11, Politic
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Noua reglementare introduce un model actualizat al registrului și permite completarea acestuia atât în format scris, cât și electronic.

Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, modificarea vine în contextul procesului de modernizare a administrației fiscale și urmărește simplificarea obligațiilor de conformare pentru companii.

„Actualizăm o regulă veche de peste 20 de ani și o aducem într-o formă mai clară, mai simplă și mai apropiată de modul în care funcționează astăzi companiile”, a declarat ministrul.

Acesta a subliniat că posibilitatea ținerii registrului în format electronic reduce birocrația, costurile administrative și timpul necesar pentru evidențele fiscale.

„Registrul de evidență fiscală este un instrument tehnic important pentru calculul impozitului pe profit, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să rămână blocat în proceduri rigide sau în formate depășite. Permiterea completării registrului și în format electronic reduce birocrația, costurile administrative și timpul pierdut de contribuabili cu obligații de conformare. Mediul de afaceri are nevoie de reguli clare, formulare mai ușor de aplicat și mai puțină ambiguitate în relația cu administrația fiscală. Digitalizarea nu trebuie să rămână un concept abstract, ci trebuie să se vadă în proceduri concrete, în documente mai simple și în interacțiuni mai firești cu statul”, a mai spus el.

Cum va fi completat registrul

Conform noilor prevederi, Registrul de evidență fiscală va fi completat cu informațiile care stau la baza determinării rezultatului fiscal pozitiv sau negativ, precum și a calculului impozitului pe profit declarat.

Datele vor fi înregistrate în ordine cronologică, astfel încât operațiunile relevante să poată fi identificate și verificate mai ușor de autorități.

Registrul se completează trimestrial și/sau anual, în funcție de perioada fiscală aplicabilă contribuabililor.

Ministerul Finanțelor precizează că măsura are caracter tehnic și administrativ și nu modifică regulile de fond privind calculul impozitului pe profit. Obiectivul este organizarea mai clară a informațiilor și adaptarea procedurilor fiscale la cerințele actuale ale mediului economic.

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