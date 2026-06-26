Titlurile de stat FIDELIS se tranzacționează pe bursă. Peste 936 de milioane de lei investiți

Cea mai mare parte a banilor a mers către titlurile în lei cu scadență de doi ani, care au atras investiții de aproape 257 de milioane de lei.

Peste 11.000 de ordine de cumpărare

În perioada de subscriere, desfășurată între 15 și 22 iunie, investitorii au plasat 11.017 ordine de cumpărare, valoarea totală a investițiilor ajungând la peste 936 de milioane de lei. Din această sumă, 442,7 milioane de lei au fost investiți în titluri denominate în lei, iar 95,4 milioane de euro (echivalentul a aproximativ 494 de milioane de lei) în titluri denominate în euro.

Titlurile pe doi ani, preferatele investitorilor

Cea mai mare cerere s-a înregistrat pentru titlurile de stat în lei cu scadență de doi ani, în care investitorii au plasat 256,9 milioane de lei, prin 2.235 de ordine de subscriere. Totodată, titlurile cu scadență de patru ani au atras peste 61 de milioane de lei, iar cele cu scadență de zece ani aproape 49,3 milioane de lei.

Aproape 160 de milioane de lei de la donatorii de sânge

Și la această ediție au fost disponibile emisiuni dedicate donatorilor de sânge. Aceștia au investit 75,5 milioane de lei în titlurile cu scadență de doi ani denominate în lei și 16,3 milioane de euro (aproximativ 84,6 milioane de lei) în emisiunea în euro cu scadență de zece ani.

În total, cele două emisiuni au cumulat peste 3.500 de ordine de subscriere.

FIDELIS în cifre

Ministerul Finanțelor arată că, de la lansarea programului FIDELIS, populația a investit peste 69 de miliarde de lei, prin mai mult de 593.000 de subscrieri.

Numai în primele șase luni din 2026, cele șase ediții ale programului au atras investiții de peste 7,69 miliarde de lei, prin aproape 87.700 de ordine de subscriere.

Ce înseamnă pentru investitori

Titlurile de stat FIDELIS sunt împrumuturi acordate statului de către populație, în schimbul unei dobânzi fixe. Acestea sunt considerate investiții cu risc foarte redus și pot fi vândute înainte de scadență la Bursa de Valori București, dacă investitorul dorește să își recupereze banii mai devreme. În plus, dobânzile încasate și eventualele câștiguri obținute din tranzacționarea acestor titluri sunt scutite de impozit.