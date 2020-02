Ediţie LIVE „Gândurile lui Cristoiu”. Despre anticipate: PSD merge foarte bine acum pentru că strategia lui Iohannis a fost dată peste cap

Moderatorul Monica Mihai va discuta cu analistul politic Ion Cristoiu despre mişcările din PSD şi congresul social-democraţilor.

Redăm principalele idei din emisiune:

Despre alegerile anticipate: Mai există posibilitatea să le avem? Ieri a avut loc CEx al PSD. Iohannis e la Bruxelles unde vor fi luate decizii în Consiliul European privind bugetul UE. Intrăm în primul subiect, anticipatele. Le vom avea?

Cristoiu: Da, vom avea dacă PSD obţine, în nişte negocieri care nu putem să spunem că se duc faţă în faţă, în aşa fel încât să fie anticipatele cu locale sau la diferenţă de o zi, una sâmbătă, alta duminică. Faptul că au anunţat că vor boicota la şedinţa de luni, eram sigur că trebuie să joace această piesă.

PSD e de acord cu aceste anticipate, dar joacă pentru a obţine din acestă comedie a anticipatelor, PNL să se erodeze. Strategia PSD este asta – sunt de acord cu anticipatele, dar încearcă, şi deocamdată ei reuşesc bine şi foarte bine reuşeşte USR să profite de această bulibăşeală, de această comedie absurdă, căderile celor două Guvern, audierile, ei le iau în serios.

O să vedem şi votul, deci toată această perioadă anticonstituţională, deoarece anticipatele au fost făcute ca atunci când e o criză reală. Sigur Klaus Iohannis, ca orice politican fără mari orizonturi, după cele 3 succes, europarlamentarele, referendumul şi victoria asupra nevinovatei Viorica Dăncilă, e convins că poate să facă orice.

Am mai trăit momentul acesta de la Nicu Ceauşescu încoace, conducătorul care îmbătat după aşa zise succese, a văzut după cinci ani de mandat în care nu a făcut nimic, are impresia, nici el, nici Orban nu cunosc istorie, are impresia că poate să facă orice, să se transforme şi în monarh şi nu se întâmplă nimic. Nu l-a trăit Iliescu. Iliescu a avut un mare noroc, a fost bumbăcit de presă. La fel şi Emil Constantinescu a crezut că poate face orice.

Cristoiu: PSD încearcă şi reuşeşte, după părerea mea, să folosească această perioadă aberantă aiurea în defavorarea PNL. Anticipatele vor fi foarte costisitoare pentru cel care le va face deoarece e pe termen lung, perioadă în care România e vie, nu e închisă, nu e pusă la congelator. Va fi o perioadă de 2 luni în care nu vom avea nici Parlament, nici Guvern care să dea OUG, istoria ne învaţă că o ţară e vie, are zeci de probleme.

Nu s-a terminat problema coronavirus. Nu numai de sănătate e o uriaşă problemă. O problemă car ese va pune, în cadrul globalizării America, Franţa şi-a trimis producţia de telefoane în China. Se numeşte delocare. În Franţa a fost tărăboi, s-a protestat. Acum e un dezastru. Dl Cîţu care bate câmpii care ne spune că s-a ieftinit benzina la pompă, economia s-a blocat. Acolo e carantină, s-a închis totul. Produsele trebuie să le verifici.

FMI încă nu s-a pronunţat. Se va pronunţa. Ţări mari, Franţa, Germania exportau acolo. Acolo e şi forţa de muncă ieftină. Una din consecinţe va fi că Trump va câştiga alegerile, deoarece el e pregătit, mereu a spus că trebuie să vină înapoi Apple, Google. E pregătit să îi primească, dar americanii care vor lucra la sârmele alea vor lucra cu 5 dolari pe oră, nu cu 0,25 precum chinezii. O ţară ca România în această perioadă până pe 14 iunie nu are Guvern, dacă sunt anticipate. Poate e nevoie de o OUG mâine sau poimâine că nu ştim ce se întâmplă, poate vine infecţia la noi, vine în aer. Dacă dizolvă şi Parlamentul vom avea o ţară care nu va putea decide nimic.



Cristoiu: PNL e un fel de surugiu. Sunt caii de la trăsura lui Klaus Iohannis. Iohannis nu ţine cont de asta. PNL va pierde. Acum stau bine în sondaje. PSD, în sondaje bune făcute de servicii, are 28%. Va creşte în sondaje. Există toate riscurile ca PNL să împartă electoratul de dreapta.

Partidele, liderii politici pot să bată câmpii. În cazul lui Klaus Iohannis e că nimeni nu îl opreşte pe Iohannis să bată câmpii. Ar trebuie să fie ONG-uri. Aţi auzit vreun ONG. Sunt om bătrân. Cunosc istorie, pentru mine istoria e o lecţie uriaşă de viaţă. Am văzut şi am citit de la Iulius Caesar încoace, ptrecând prin Napoleon, Stalin, Gorbaciov, oameni cărora li se umfla capul şi ce mari sunt ei. Aşa numita lege a efectelor negândite. Adică tu spui aşa – hai să facem autostradă şi vom trăi bine şi autostrada distruge mediul şi are o consecinţă nedorită. Dincoace, sigur pentru PNL obiectivul sunt anticipatele, dar ei nu au luat în calcul că apare un factor imprevizibil, USR. Nu poţi să stăpâneşti viaţa.

Ei nu s-au gândit o clipă, nu PSD-ul, zice lasă că o să facă PNL şi Iohannis împotriva noastră şi PSD e ciuma roşie şi populaţia nu e atentă, dar nu s-au gândit că o să ţâşnească USR. Iată Cosette Chichirău şi tot ce spune USR prinde la electoratul de dreapta. Nu s-au gândit că se va schimba preşedintele la PSD, că vine Ciolacu. Au zis că rămâne Viorica Dăncilă. Nu ai cum să stăpâneşti toţi factorii. Şi-a imaginat cineva ziua de luni, aberanţă. PSD nu se duce boicotează. Şi PNL ce face? Votează împotrivă, presupunând că fac şi cvorum?

Cristoiu: V-aţi gândit vreodată dacă îl pune din nou pe Orban?



Cristoiu: Ei sunt normali? Nu poţi să ştii ce va fi. Cum să vii din nou cu aceiaşi miniştri? Tot ce se întâmplă e un experiment pe un cord viu nu acţionezi pe o bucată de lemn, ci pe un cord viu. Tu zici că audierile sunt o comedie, dar nu ştii că electoratul se uită luni şi vede că PNL votează împotriva propriului Guvern. În general, marea masă a populaţiei nu e atentă la nuanţe. Vede – Guvernul a căzut pentru a votat împotriva lui propriul partid.



Moderator: Informaţii că ar fi o înţelegere între Ciolacu şi Orban prin Vlase cum să nu existe anticipate?



Cristoiu: Nu există nicio înţelegere. Există un joc, PSD are interes de anticipate. Să presupunem că s-ar vota acum un Guvern şi nu ar fi anticipate, Guvernul ar da prin OUG electorală, pot da şi cu 2 zile înainte şi atunci i-ar omorî cu cele două tururi. Pot da o ştire din culise. Iniţial au zis aşa – avem varianta rămâne Guvernul Orban până în decembrie dar nu va da pensiile de 40% şi atunci va pierde. Dar apoi s-au gândit şi dacă dau, fac împrumut şi dau? La care se adaugă şi pericolul USR. Dacă se rămâne până în decembrie, atunci USR va câştiga aceste alegeri.

Mai există un plan B. Dacă dl Iohannis, serviciile vor da sondaje, de exemplu sondajul CURS – eu nu cred că Gabi Firea e pe primul loc. La ora actuală casele de sondaje sunt fetele de pe centură de pe şoseaua politicii. Candidatul PNL va fi Rareş Bogdan, s-a stabilit, însă ei au o problemă. Nu mai e Violeta Alexandru, ea e pe ultimul loc. Spre tristeţea domnului Orban, va fi Rareş Bogdan. El va fi într-adevăr candidatul, dar el nu e şeful organizaţiei PNL Bucureşti.

Toată lumea şi doamna Firea li s-a umflat inima că e pe primul loc. Nu e pe primul loc. Candidatul PNL are nevoie să impună întregii drepte să nu mai candideze nimeni. Pentru asta au nevoie de sperietoarea Gabriela Firea. Până când nu se vor resemna Nicuşor Dan şi alţii, ei vor supralicita Gabi Firea. Eu am privit cu suspiciune plasarea ei pe locul 1, pentru că ei au interesul la ora actuală să exagereze cu Gabi Firea, pentru a îşi impune un candidat.

Cristoiu: Iohannis va trece la planul B, un guvern condus de un tehnocrat, Nicolae Ciucă, unul care va fi prezentat ca un Guvern de alegeri. Va face parte din Guvern şi de la PNL şi PMP, dar guvernul nu va trece al PNL, ci va trece ca guvern tehnocrat. Avem experienţa cu Guvernul Stolojan, era Executiv tehnocrat, iar guvernul era compus din fesenişti.

Aşa poate fi – face un guvern PNL, la unele ministere pui tehnocraţi, PMP-işit, vine dl Ciucă şi spune – oameni buni eu nu am nicio treabă cu PNL. Eu am venit să fac alegeri, nu voi da ordonanţe de urgenţă, nu vă aşteptaţi de la nimic politic de la mine, eu sunt militar, nu am nicio treabă cu politică. Poporul nu se va îndrepta către PNL. Stolojan a făcut una dintre cele mai mari absurdităţi – a naţionalizat valuta, dar FSN-ului nu I s-a întâmplat nimic, pentru că a şi câştigat în 1992. Vor spune că Ciucă e tehnocrat.

Ştirea iniţială:

Ion Cristoiu analizează audierile miniştrilor PNL din Parlament şi votul pentru Guvernul Ludovic Orban 2.

Urmăriţi aşadar, joi, de la ora 19.00. Principalele teme de discuţie:

De ce s-au dus miniştri PNL la audieri dacă nu au de gând să îşi voteze Guvernul?

Primeşte votul Parlamentului Guvernul Orban 2? Care sunt concuziile CEX-ului PSD?

Vor organiza social-democraţii Congresul extraordinar la finalul lunii februarie?

Cu ce se laudă preşedintele Klaus Iohannis după primul mandat?

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.