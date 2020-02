„Gândurile lui Cristoiu” | Interviul integral. Traian Băsescu: Liberalii vor anticipate din interese de partid, nu din interes naţional. Sincer, eu nu cred că vor fi

Fostul preşedinte Traian Băsescu, europarlamentar PMP, a declarat vineri, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că alegerile anticipate nu pot fi declanşate decât de un partid majoritar în Parlament, şi că, în acest caz, liberalii ar putea avea o surpriză din partea PSD care se află la butoane şi controlează jocul pe procedură.

Traian Băsescu afirmat că nu poţi vorbi de interes naţional atunci când pui un guvern care să conducă interimar timp de trei luni, ci de interes de partid.

“Ei pur şi simplu sunt un partid între 35-45, dau crezare tuturor caselor de sondaj cu această apreciere şi vor anticipate din interese de partid şi nu din interes naţional, nu există interes naţional care să spună stăm trei luni cu guvern interimar, nu există variantă de interes naţional, aici este un interes de partid, asta e deosebirea între ce s-ar fi putut face atunci (n.r în 2005) şi ce fac ei acum”, a spus fostul preşedinte.

Traian Băsescu nu a exclus nici ipoteza unei ambiţii personale a preşedintelui Iohannis, luat de val după victoria categorică la alegerile prezidenţiabile din noiembrie 2019 în faţa Vioricăi Dăncilă.

„E clar şi o ambiţie a preşedintelui pe o analiză extrem de şubredă, ca să îi oprim să mai facă rău PSD (…) PSD a terminat de făcut rău, e produs, ţara e dezechilibrată economic total, deci nu mai are ce rău să facă, mai rău de atât nu mai poate face”, a subliniat europarlamentarul PMP.

Traian Băsescu a avertizat însă că, în graba lor, liberalii ar putea avea surprize din partea PSD care, controlează calendarul pentru declanşarea alegerilor anticipate.

“Graba lor este legată de faptul că se grăbesc să valorifice momentul în care sunt pe vârful valului, numai că socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg, PSD nu e mai puţin ticălos decât a fost acum o lună, vor juca şi ei această oportunitate şi, spre neşansa liberalilor, cei care au butoanele jocului pe calendar sunt PSD. Ei controlează şi majoritatea în Birourile Permanente ale celor două Camere, ei controlează şi majoritatea de facto din cele două Camere după ce fiul risipitor s-a întors în alianţă cu PSD, adică Ponta”, a explicat fostul preşedinte.

Traian Băsescu nu crede că vor avea loc alegeri anticipate, dar dacă vor fi, atunci principala problemă cu care ne vom confrunta va fi instabilitatea politică.

“Cel mai pesimist scenariul este ăsta al instabilităţii pentru că dacă vor fi sau nu alegeri anticipate, sincer eu nu cred că vor fi, probabil şi datorită dorinţei acerbe să nu aibă confirmarea că există o înţelegere între PSD şi PNL, pentru că crearea condiţiilor pentru anticipate este strict în mâna PSD-ului. Deci dacă există un aranjament îl vom vedea în momentul în care PSD merge şi creează condiţiile de anticipate, altfel nu se pot face fără voinţa PSD-ului. Deci din acest motiv spun că, în opinia mea, este foarte greu să fie anticipate, în schimb de dragul anticipatelor cel mai rău lucru care ni se întâmplă este instabilitatea politică”, a explicat fostul şef al statului .

Traian Băsescu a atras atenţia că, de obicei, partidul care gestionează anticipatele este majoritar în Parlament, ori PNL este un partid de 20%.

“Presupunând că erai la înţelegere cu premierul, să se declanşeze anticipatele, aveai 60 de zile, când cel care gestionează anticipatele, în Parlament este un partid cu 20% nu are cum să mişte în front, cel care joacă este partidul majoritar, deci ca să declanşezi anticipate în primul rând tu trebuie să fii ori majoritar cum e PSD acum şi de asta spun că PSD va gestiona anticipatele şi nu PNL şi nici preşedintele, deci ca să declanşezi anticipate în primul rând trebuie să fii majoritar”, a subliniat fostul preşedinte.

Traian Băsescu nu exclude posibilitatea ca PSD să recurgă la unele tactici pentru a opri procedura de declanşare a anticipatelor, inclusiv absenţa la votul de învestitură.

“Nici primul Guvern nu cred că se va vota. Nu îl trece şi PSD ca să prezerve termenul de alegeri la termen, ar putea să îi pună acum şi peste două săptămâni să îi pună o moţiune de cenzură să îi trântească iar, să se reia procesul, nu e exclus, dar nu cred, cred că acum îi vor lăsa, vor spune: <Mă vreţi anticipate? Câţi sunteţi, picaţi – vă Guvernul>, că ei nu pot face cvorumul ca să îşi poată pica guvernul. Deci, liberalii nu pot deschide şedinţa, înţelegeţi? Deci nu e venită mireasa>, a explicat europarlamentarul PMP.

Fostul preşedinte crede că partidele parlamentare vor face în aţa fel încât România să nu pară ridicolă din cauza liberalilor care vor să-şi pice propriul Guvern

“Eu vă spun foarte sincer, cred că partidele ar putea să se gândească să facă ceva pentru ca România să nu pară ridicolă.(...) Vă daţi seama cum arată România, pentru că asta nu înţeleg oamenii ăştia, că în era asta în care informaţia circulă şi în care nimeni nu mai ia decizii după ureche, ci face analiză la toate faptele care se petrec într-o ţară şi pe urmă se pronunţă ca să aibă pachetul de acţiuni complet pentru o ţară. Cum arată România pe data de 24 februarie (n.r. când e programat votul de învestitură pe Guvernul Orban 2) dacă se face ce spun ei acum, şi PSD şi PNL? Arată tare rău, arată ca o ţară de mameluci”, a conchis Traian Băsescu.

Prezentăm interviul integral:

Monica Mihai: Bună ziua şi bine v-am găsit la Gândurile lui Cristoiu, avem astăzi o ediţie specială, o ediţie în care îl avem invitat pe fostul preşedinte şi actual europarlamentar, Traian Băsescu, bine aţi venit domnule Preşedinte.

Traian Băsescu: Bine v-am regăsit.

Monica Mihai: Bine v-am regăsit şi invitatul permanent, analistul politic Ion Cristoiu şi jurnalist împreună cu care am demarat o serie de interviuri în care încercăm să aflăm cât mai mult din actualitatea politică.

Ion Cristoiu: În primul rând că domnul Traian Băsescu nu este fostul preşedinte, este un preşedinte etern.

Monica Mihai: Este preşedintele etern.

Ion Cristoiu: E ca în cazul regilor, adică dacă şi când abdică...

Traian Băsescu: Şi la Parlament, „president” mi se adresează că e total franţuzit şi Parlamentul.

Ion Cristoiu: O singură întrebare, dumneavoastră sunteţi acum în ipostaza de europarlamentar, acum îi vedeţi cum vă vedeaţi pe dumneavoastră, cei care au venit vreodată la Consiliu, foştii dumneavoastră colegi v-au remarcat în această perioadă?

Traian Băsescu: Păi sunt premieri care au fost colegi de Consiliu, sunt europarlamentari.

Ion Cristoiu: Dar acum ca şefi a venit vreodată vreunul?

Traian Băsescu: Cum?

Ion Cristoiu: Ca şefi acuma, Merkel a rămas în continuare în Consiliu.

Traian Băsescu: Păi unde să vină? Să vină în Parlamentul European?

Ion Cristoiu: A, ei nu vin, am înţeles.

Traian Băsescu: Nu, în Parlamentul European vin comisarii. Comisarii vin, iar şefii de Guvern sau preşedinţii vin când ţara deţine preşedinţia, acum ne-am săturat de premierul finlandez şi de miniştri lui.

Ion Cristoiu: Dar de ce v-aţi săturat de ei?

Traian Băsescu: Păi, spre exemplu, am şi spus, am avut ocazia să întâlnesc o delegaţie finlandeză şi am început prin a le mulţumi că s-au oferit să preia preşedinţia în locul nostru, numai că ei au avut o preşedinţie mult mai slabă decât a noastră.

Ion Cristoiu: Adică?

Monica Mihai: Asta e interesant.

Traian Băsescu: Vă aduceţi aminte când...

Ion Cristoiu: Dar de ce a fost mult mai slabă ca a noastră?

Traian Băsescu: Păi numai eşecuri, noi am închis 100 şi ceva de subiecte rămase în negociere, în dezbatere, personalul delegaţiei României la Uniunea Europeană este extraordinar de bun, foarte bun, adică ştiu toate subiectele, pe fiecare problemă repartizat, cei care sunt repartizaţi ştiu problemele, de asta au putut închide multe dosare, spre exemplu de Finlanda care este adevărat, a picat şi pe o preşedinţie unde bugetul este la limită şi cea mai mare nemulţumire au generat-o prin propunerile de repartizare a bugetului Uniunii Europene, vorbim de bugetul 2021-2027. Şi de aici o aură destul de negativă asupra mandatului lor.

OUG pe anticipate: Este o contradicţie în logica politică pe care, după părerea mea, o vor plăti pentru că îşi dă seama că au făcut artificii

Monica Mihai: O să ajungem cu siguranţă şi la acest subiect, domnul preşedinte eu vreau să vă aduc puţin în România, nu de mult în Monitorul Oficial a fost publicat un act normativ potrivit căruia românii în eventualitatea în care alegerile anticipate ar fi în aceeaşi perioadă cu alegerile locale ar putea să voteze oriunde în ţară. E un proiect legislativ...

Traian Băsescu: Staţi, deci românii ar putea să voteze oriunde s-ar afla pentru alegerile legislative, nu şi pentru cele locale?

Monica Mihai: Da.

Ion Cristoiu: Prevederile legislative, dar nu a fost până acum, că nu putem noi de la Bucureşti să votăm ...

Traian Băsescu: Categoric, asta ...

Ion Cristoiu: Parlamentarii sunt pe circumscripţii.

Traian Băsescu: Aşa este şi am vrut să înţeleg foarte bine întrebarea pentru că în realitate PNL este într-o mare contradicţie aici.

Monica Mihai: De ce?

Traian Băsescu: Deci a interzis votul flotanţilor, deci al studenţilor dacă nu sunt în localitatea de domiciliu, chiar dacă spre de exemplu ei vor fi patru-cinci ani locuitori ai Bucureştiului cu viză de flotant, nu poate la Bucureşti, ci trebuie să se ducă să îşi voteze primarul şi Consiliul acolo. În schimb, la parlamentare unde lista este tot judeţeană, nu e listă naţională, dau voie să se voteze oriunde, este o contradicţie în logica politică pe care, după părerea mea, o vor plăti pentru că îşi dă seama că au făcut artificii, ei aici au adus lista de la parlamentare care viza să votezi în localitatea de domiciliu pentru că circumscripţiile sunt pe judeţe, au adus-o la nivel de listă prezidenţială sau listă de europarlamentare, unde este listă la nivel naţional şi într-adevăr poţi vota oriunde, dar nu la legislative.

Ion Cristoiu: A fost o greşeală sau au urmărit în a face ceva?

Traian Băsescu: Nu, în primul rând arată un lucru urât că faci legile pentru interesele tale, deci ca să scape de voturile presupuse a fi date USR-ului de către studenţi au preferat să interzică votul studenţilor cu viză de flotant, în Bucureşti, în Cluj, unde or fi ei, iar pentru că li s-a părut că sunt mai în vârstă cei care votează la legislative, au dat voie să votezi oriunde te-ai afla deşi tu trebuie să votezi o listă, lista de Sălaj, sau lista de Constanţa. Sigur, probabil că îi vor înghesui pe toţi pe lista de Bucureşti cei care votează în altă parte, dar eu ca parlamentar de Bucureşti, eu nu vreau să fiu votat de un cetăţean din Sălaj care nu ştie cu ce mă ocup eu aici, pentru că foarte bine, ăla va avea voturi întâmplătoare, va merge pe ideea strict de partid, nu se va uita şi la faţa mea de politician dacă m-ar vota sau nu, chiar dacă mă aflu pe lista unui partid.

Monica Mihai: Adică avem în situaţia de faţă de exemplu un student care nu va putea să voteze, va merge într-o cabină...

Traian Băsescu: E o contradicţie în principii e rău să faci aşa ceva.

Monica Mihai: În contextul actual, dumneavoastră ştim foarte bine în 2005 poate aţi fost singurul care v-aţi mai confruntat cu posibilitatea unor alegeri anticipate, iată...

Traian Băsescu: Nu, aia nu a fost confruntare, a fost doar o discuţie care nu s-a materializat pentru că Tăriceanu a făcut pasul înapoi şi atunci nu am făcut nimic să pornesc maşinăria că mi-a lipsit partenerul, adică eu vedeam o soluţie în condiţiile în care aveam în sondaje 68%, vedeam varianta de a revizui Constituţia, dar în momentul în care Tăriceanu a spus nu, m-am liniştit, mi-am luat jucăriile şi am plecat acasă, cum s-ar spune.

Ion Cristoiu: Păi şi de ce Tăriceanu a zis nu preşedintelui, şi Ludovic Orban nu spune?

Monica Mihai: Care e diferenţa?

Traian Băsescu: Păi acum şi obiectivele erau diferite domnul Cristoiu, una este să împingi către anticipate eventual, dar, repet, la mine şi la Tăriceanu a fost vorba doar de o discuţie, că nu a forţat nici unul din noi nota pentru anticipate, după ce în discuţii politice s-a răzgândit Tăriceanu că de atunci a rămas cu „Răzgândeanu”, nu a mai existat forţarea notei către anticipate. Dincoace însă, discutăm de anticipate din interes politic, pentru că nu i-am auzit spunând vreau anticipate ca să revizuiesc Constituţia, vreau anticipate ce se poate face altceva decât revizuirea Constituţiei şi de asta e un moment să fac 70% în Parlament printr-o alianţă cu ştiu eu ce partid, ei pur şi simplu sunt un partid între 35-45, dau crezare tuturor caselor de sondaj cu această apreciere şi vor anticipate din interese de partid şi nu din interes naţional, nu există interes naţional care să spună stăm trei luni cu guvern interimar, nu există variantă de interes naţional, aici este un interes de partid, asta e deosebirea între ce s-ar fi putut face atunci şi ce fac ei acum.

Ion Cristoiu: E un interes de partid sau un interes de preşedinte? Pentru că şi aici sunt discuţii.

Traian Băsescu: Bun, e greu, chiar şi în analiză, să spui că este o ambiţie fără logică a unui preşedinte care l-a furat apa dacă a câştigat cu 60% o dispută cu un nevinovat, cu doamna Dăncilă, că el a obţinut o victorie în faţa unui nevinovat politic. E clar şi o ambiţie a preşedintelui pe o analiză extrem de şubredă, ca să îi oprim să mai facă rău PSD. PSD a avut un program care i-a fost votat de Parlament, bună ziua rău, ne-rău, ăsta era programul PSD care într-adevăr face rău ţării, dar mie mi se pare deranjantă lipsa de logică politică, de acţiune politică ilogică la care s-a ajuns din ambiţie pentru că nimeni nu mă poate convinge că justificarea PNL este una de profunzime, una reală, nu e nici o justificare, vrem alegeri anticipate ca să nu mai facă PSD rău ţării. PSD a terminat de făcut rău, e produs, ţara e dezechilibrată economic total, deci nu mai are ce rău să facă, mai rău de atât nu mai poate face.

Monica Mihai: Şi totuşi există în acest context oameni care spun că există o înţelegere între PNL şi PSD pentru anticipate.

Traian Băsescu: Şi eu suspectez această înţelegere, dar vom vedea dacă se materializează, că ar putea fi după comportament poţi să suspectezi ceea ce s-a numit în presă un blat între PSD şi PNL, adică PNL i-a dat PSD-ului alegeri într-un singur tur, deşi se angajase că va face alegeri în două tururi, iar PSD i-a dat PNL-ului condiţiile să înceapă procedura pentru alegeri anticipate, adică o primă cădere a guvernului.

Monica Mihai: Voiam să vă întreb dacă cumva această înţelegere între PNL şi PSD este de fapt o înţelegere pentru a slăbi din puterea USR de care se teme PNL?

Traian Băsescu: Nu cred că USR este problema PNL, deşi aparent sunt într-o competiţie, nu cred că USR este obiectivul, obiectivul lor pare a fi o guvernare lejeră la scor foarte mare şi li se pare, amăgindu-se cu sondajele IMAS-ului că au 47%. Nu e adevărat, dacă mâine ar fi votul cu acest sondaj al IMAS-ului ar putea să constate că au un 33-34% ceea ce e foarte mult, 33-34-35% e foarte mult la legislative, dar în nici un caz 46-47%. Graba lor este legată de faptul că se grăbesc să valorifice momentul în care sunt pe vârful valului, numai că socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg, PSD nu e mai puţin ticălos decât a fost acum o lună, vor juca şi ei această oportunitate şi, spre neşansa liberalilor, cei care au butoanele jocului pe calendar sunt PSD. Ei controlează şi majoritatea în Birourile Permanente ale celor două Camere, ei controlează şi majoritatea de factori din cele două Camere după ce fiul risipitor s-a întors în alianţă cu PSD, adică Ponta.

Ion Cristoiu: La asta m-am uitat, nu întâmplător, că o să ajung la domnişoara aia cu domnul sculptor care se uita prin mesaje în timp ce vorbea despre Brâncuşi, un sondaj pe bune, nu îl dau publicităţii, liberalii 36,3%, Alianţa 18,2% şi PSD 24%, cel puţin aici, pe al dumneavoastră nu vi-l pun...

Traian Băsescu: 1 trebuie să fie la noi...

Ion Cristoiu: Da, la dumneavoastră a trecut 1,5%.

Monica Mihai: Dar în calendarul actual, cum spuneaţi şi dumneavoastră...

Traian Băsescu: Cum spun eu că e în jur de 6-6,5% acum.

Ion Cristoiu: De ce sunteţi aşa de optimist?

Traian Băsescu: Dar am tot dreptul. S-au dezvoltat structuri...

Ion Cristoiu: Acum ne ştim toţi trei de atâta timp, cel puţin noi doi de atâta timp din punct de vedere al televiziunilor, al prezenţei „televizionistice”, spuneţi-mi care ar fi argumentul unui alegător de dreapta să meargă la parlamentare cu dumneavoastră şi nu cu USR sau cu PNL?

Traian Băsescu: Păi spre exemplu, vorbim de alegători de dreapta, PMP nu a făcut niciodată compromisuri cu PSD. Nu a fost în alianţe, e un partid căruia nu poate să îi reproşeze nimic, dimpotrivă, tot timpul a sprijinit acţiunea de dreapta acest partid, nu are balansuri, pe când PNL a fost, slavă domnului, în toate formulele de alianţă cu PSD, ia că nu de mult a fost marele USL, de curând suspectăm toţi un aranjament PSD, PNL pentru neintroducerea a două tururi la alegeri locale şi declanşarea anticipatelor, deci PMP-ul din acest punct de vedere este un partid căruia nu are nimeni ce să îi reproşeze. Pe urmă e un partid care a venit cu nişte lideri noi, e adevărat e mixt, dar a apărut o Ioana Constantin, e venită din neantul politicii, adică nu a fost propulsată undeva, a muncit în PMP până când a devenit persoană bine cunoscută, sau Paleologu care orice ar fi este o achiziţie intelectuală de mare valoare, Neamţu care smucit cum e, e un intelectual, un om citit...

Ion Cristoiu: L-aţi uitat pe Robert Turcescu.

Traian Băsescu: Nu l-am uitat, dar îl pun la locul lui, adică la capacitatea de a aduce voturi, că pentru mine asta e în politică, la mine orice a venit să se înfoaie, cine e el, l-am trimis, mergi la testul stâlpului, mergi pe trotuar şi vezi câţi oameni te salută...

Ion Cristoiu: O singură întrebare în legătură cu asta, sigur dumneavoastră spuneţi că nu vor fi anticipate, dar vă pregătiţi aşa în secret, vă înarmaţi?

Traian Băsescu: Nimeni nu e pregătit pentru anticipate domnul Cristoiu, că a fi pregătit pentru anticipate, bun în afară de liberali care se cred pregătiţi pentru toate, a fi pregătit pentru anticipate înseamnă în primul rând să ai nişte resurse financiare, pe care PMP la ora asta nu le are, PMP e în situaţia care trage cu urechea să vadă ce mai află unii, alţii din sondajele pe care le fac ăştia mari, ne-au şi tăiat subvenţia masiv de tot şi au dat-o lui Ponta, ăsta e alt semnal de înţelegere, deci Orban ştia că Ponta va ajunge înapoi la patria-mamă şi deşi partidul lui Ponta nu a participat la alegeri, a dat Ordonanţă de Urgenţă şi i-a dat subvenţie, în schimb a tăiat subvenţia de la PMP.

Monica Mihai: În contextul actual, cum aţi spus şi dumneavoastră, rotiţele s-au pus în mişcare, este poate pentru prima dată când... de fapt este pentru prima dată când avem posibilitatea unor alegeri anticipate, cum vedeţi?

Traian Băsescu: Nu doamnă, nu vă iluzionaţi, dar mă rog.

Ce face PNL cu instabilitatea politică este bomboana de pe colivă, că PSD ce a făcut, ţi-a destabilizat toţi pilonii macro-economici

Monica Mihai: Cel mai pesimist scenariu, care va fi?

Traian Băsescu: Cel mai pesimist scenariul este ăsta al instabilităţii pentru că dacă vor fi sau nu alegeri anticipate, sincer eu nu cred că vor fi, probabil şi datorită dorinţei acerbe să nu aibă confirmarea că există o înţelegere între PSD şi PNL, pentru că crearea condiţiilor pentru anticipate este strict în mâna PSD-ului. Deci dacă există un aranjament îl vom vedea în momentul în care PSD merge şi creează condiţiile de anticipate, altfel nu se pot face fără voinţa PSD-ului. Deci din acest motiv spun că, în opinia mea, este foarte greu să fie anticipate, în schimb de dragul anticipatelor cel mai rău lucru care ni se întâmplă este instabilitatea politică. Eu vreau să explic faţa tristă cu care Manfred Weber a anunţat la grupul PPE, care e un grup de 190 de parlamentari, din păcate proaspăt instalatul Guvern PPE de la Bucureşti a căzut, deci o dezamăgire uriaşă se vedea pe faţa lui pentru că România e totuşi a şasea ţară, delegaţia României în PPE este a treia ca dimensiuni în PPE, deci o grupare importantă a PPE-ului şi ne-a anunţat cu tristeţe că a căzut proaspătul numit Guvern. Când s-a instalat Guvernul Orban, s-a aplaudat în sală.

Monica Mihai: V-au întrebat ce se întâmplă la Bucureşti, de ce a căzut şi acest Guvern?

Traian Băsescu: Nu, le-am dat eu explicaţiile pentru că primul care a ţinut să dea o explicaţie a fost Siegfreid Mureşan, bun el fiind şi unul din liderii PNL şi vice-preşedinte al grupului PPE, deci nu al grupului românesc, al grupului PPE, a dat o explicaţie superficială, „a nimic, e doar o chestiune de conjunctură” şi am luat şi eu cuvântul şi am explicat atenţie poate să fie o conjunctură neplăcută prin prelungirea interimatului, pentru că asta e ceea ce ni se poate întâmpla cel mai rău, un interimat prelungit, în care ţara categoric nu mai e partenera nimănui pentru că toată lumea aşteaptă de la finanţatori până la investitori aşteaptă un Guvern pe picioarele lui cu care să poată vorbi, numai că această perioadă prelungită ar putea fi şi trei luni şi patru luni, această perioadă prelungită este o perioadă în care România împrumută foarte mulţi bani. Domnul Cristoiu, cu faptul că lucrez la Parlamentul European, mă duc la orice bancă în Belgia şi iau credit cu dobândă de 0,1%.

Ion Cristoiu: Nu ştiam că aveţi avantajul ăsta.

Traian Băsescu: Pentru că sunt rezident în Belgia, ştiţi că toate cărţile pe care noi le punem salariul sunt cărţi de debit, sunt însă unele companii în mod deosebit cele de leasing, dacă vrei să iei în leasing o maşină sau închirierea blocurilor, închirierea locuinţei, vor să o facă pe carte de credit, adică să ştie că îi plăteşte banca şi nu tu, că nu ştie el câţi bani ai tu în contul tău, ştiţi în cât timp mi-au făcut carte de credit de 10.000 de euro, în trei minute am spus că vreau o carte de credit şi am o carte de credit cu dobândă 0 în care pot trage oricând, dacă cineva are pretenţia la plată cu carte de credit până la 10.000 de euro pot să fac plăţi, asta înseamnă sistem bancar care...

Ion Cristoiu: Asta fără a avea un cont?

Traian Băsescu: Nu, banca pe ce îşi bazează cartea de credit, pe depozitul meu din aceeaşi bancă şi ea la fiecare sfârşit de lună îşi ia banii din contul meu de debit, dar satisface solicitarea celui care îmi face prestaţia de a avea o carte de credit, ceea ce înseamnă că este o factură care va fi plătită de o bancă, aici e mecanismul. Deci v-am dat acest exemplu ca să vedem că tocmai a împrumutat Cîţu cu 4,1% un credit pe 10 ani. Deci, domne, 4,1% la lei, deci de pe piaţa internă, este o dobândă uriaşă, în momentul de faţă ţările din zona euro se finanţează cu dobândă 0,01, iar tu te finanţezi cu 4,13.

Monica Mihai: La asta a dus instabilitatea politică.

Asta nu au înţeles liberalii, că avem o Constituţie care a făcut din Parlament o instituţie de neatins

Traian Băsescu: La asta duce instabilitatea politică, la asta duce ce a făcut PSD, de asemenea, ce face PNL cu instabilitatea politică este bomboana de pe colivă, că PSD ce a făcut, ţi-a destabilizat toţi pilonii macro-economici, adică am ajuns la deficit comercial cu 15 miliarde de euro, am ajuns la deficit de cont curent de 10 -12 miliarde, am ajuns la deficit bugetar de 10 miliarde de euro, nu îţi mai trebuie mai mult decât un Guvern interimar care să accentueze această criză, pentru că noi suntem în pragul unei crize financiare.

Monica Mihai: Toată lumea spune că economic suntem foarte bine, adică dacă este să vedem semnalele de la...

Traian Băsescu: Pe cine aţi auzit spunând foarte bine, doamnă?

Monica Mihai: Inclusiv de la noi, au fost semnale cel puţin pe partea financiară că există o stabilitate...

Traian Băsescu: Doamnă, semnalele ţi le dă dobânda pentru că aia e încrederea în capacitatea ta de a genera creşterea economică durabilă, dobânda, ori când vezi că în timp ce Europa de Vest, nu, Bulgaria se împrumută cu dobânzi de 0,32%, deci vorbesc de Bulgaria da? 0,32% dobânda la credite pe termen mediu şi lung, Grecia care se prăbuşea şi e încă în criză, Grecia împrumută cu 2,65 şi România cu 4,5.

Ion Cristoiu: Dar domnul preşedinte, e limpede că...

Traian Băsescu: Deci în concluzie, cel mai rău lucru generat de situaţia politică actuală este instabilitatea politică.

Monica Mihai: Şi atunci o scurtă întrebare legată fix despre subiectul acesta, cu ce se diferenţiază PNL faţă de PSD, dacă şi ei conştienţi merg în această direcţie în care adâncesc această criză?

Traian Băsescu: Doamnă, ei sunt mai nevinovaţi decât PSD că nu au înţeles esenţa Constituţiei României, esenţa Constituţiei României este că o instituţie este inexpugnabilă, ca o cetate de pe vremea războaielor cu arcuri şi săgeţi...

Ion Cristoiu: Înainte de descoperirea tunurilor.

Traian Băsescu: Da, este cetate inexpugnabilă, se numeşte Parlamentul României, orice altă instituţie poate fi, din partea politică, poate fi schimbată, preşedintele se adună o majoritate cu sau fără motiv îl suspendă, Guvernul se creează o majoritate pe o moţiune de cenzură, cade. Parlamentul, este construită Constituţia să fie foarte greu de dizolvat şi trimis la anticipate. Deci este instituţia de maximă stabilitate a României este Parlamentul şi aşa şi este numai că această Constituţie când a fost făcută? În perioada când lumea se ferea de dictatură, era în 1990-1991 când toţi erau încă sub impresia vechiului regim, gata, a venit vremea să ne relaxăm Constituţia, să îl laşi să fie relativ uşor, să dizolvi şi un Parlament care a venit absolut nereformist, un Parlament care blochează evoluţia României prin conservatorismul lui. Deci asta nu au înţeles liberalii, că avem o Constituţie care a făcut din Parlament o instituţie de neatins şi eu cred că va demonstra că şi acum când un preşedinte care a câştigat cu 60 şi ceva la sută, vrea dizolvarea Parlamentului s-ar putea viaţa să îi spună că „asta nu se poate, domnule”.

Ion Cristoiu: Domnul preşedinte e limpede, ştiu că dumneavoastră sunteţi mai prudent ca politician, că mecanismul anticipatelor este pus la cale de la Cotroceni. Dacă dumneavoastră aţi fi fost preşedinte, aventura aceasta care e dată de Constituţia din 1991, e aproape practic imposibil să faci anticipate, ce v-ar fi neliniştit înainte de a lua o decizie?

Traian Băsescu: Instabilitatea, că o ştiam pe termen lung.

Când cel care gestionează anticipatele în Parlament este un partid cu 20%, nu are cum să mişte în front, cel care joacă este partidul majoritar

Ion Cristoiu: Dar nu este şi dificultatea procesului, pentru că acum ar trebui să cadă un Guvern încă de două ori.

Traian Băsescu: Domnul Cristoiu ca preşedinte ştii, Constituţia chiar îţi dă 60 de zile, în interiorul a 60 de zile, deci două luni le-ai pus de o parte.

Ion Cristoiu: Da, dar trebuie să ţii sub control un partid, dumneavoastră puteaţi să ţineţi un partid aşa sub control? Că nu el...

Traian Băsescu: Presupunând că erai la înţelegere cu premierul, să se declanşeze anticipatele, aveai 60 de zile, când cel care gestionează anticipatele, în Parlament este un partid cu 20% nu are cum să mişte în front, cel care joacă este partidul majoritar, deci ca să declanşezi anticipate în primul rând tu trebuie să fii ori majoritar cum e PSD acum şi de asta spun că PSD va gestiona anticipatele şi nu PNL şi nici preşedintele, deci ca să declanşezi anticipate în primul rând trebuie să fii majoritar.

Monica Mihai: Şi atunci cumva nu se mai justificau alegerile anticipate.

Ion Cristoiu: Interesantă observaţia pentru că şi în occident anticipatele sunt declanşate de partidul care are majoritatea în Parlament...

Traian Băsescu: Bineînţeles pentru că ideea anticipatelor este când simţi că partidul stă mult mai bine decât scorul pe care îl are în Parlament, dar rişti cum a riscat şi Chirac s-a trezit cu o situaţie mai proastă decât...

Liberalii le-a dat alegerile într-un singur tur PSD-ului, iar PSD le poate da anticipate şi atunci e un blat urât

Ion Cristoiu: Deci am găsit şi un titlu, spuneţi anticipatele sunt administrate de PSD şi nu de preşedinte sau PNL.

Traian Băsescu: Nu, păi e evident, acum. Cel care gestionează, de asta spun că în cazul în care se întâmplă e un blat total între PSD şi PNL, de aceea am făcut afirmaţia ştiind că cel care gestionează anticipatele este partidul majoritar, am spus de la început. Ok, liberalii au renunţat şi le-au dat alegerile într-un tur, că puteau să emită Ordonanţă de Urgenţă şi atunci era închis, nu asumare de răspundere. Zic, liberalii le-a dat alegerile într-un singur tur PSD-ului, iar PSD le poate da anticipate şi atunci e un blat urât.

Ion Cristoiu: Deci avem o perioadă de campanie, toată asta, mecanismul anticipatelor...

Traian Băsescu: Campania după cele 60 de zile...

Ion Cristoiu: Spune căderea primului Guvern, al doilea şi al treilea. Hai să îl comparăm pe domnul Iohannis şi e firesc cu Napoleon înainte de Waterloo, a plouat noaptea de pe 17-18 iunie 1815, când va ploua aici? Adică când va veni...

Traian Băsescu: Când agenţiile de rating ne vor scădea rating - ul.

Ion Cristoiu: Dar nu poate să fie căderea şi în momentul în care la al treilea vot parlamentarii se vor trezi? Cât de mult poate...

Traian Băsescu: Ei sunt treji acuma domnul Cristoiu, eu nu cred că se va vota.

Ion Cristoiu: Nici la al doilea?

Traian Băsescu: Nici primul, nu cred că se va vota.

Monica Mihai: Credeţi că se va tergiversa, se va amâna?

Traian Băsescu: Nu îl trece şi PSD ca să prezerve termenul de alegeri la termen, ar putea să îi pună acum şi peste două săptămâni să îi pună o moţiune de cenzură să îi trântească iar, să se reia procesul, nu e exclus, dar nu cred, cred că acum îi vor lăsa, vor spune: mă vreţi anticipate? Câţi sunteţi picaţi – vă Guvernul, că ei nu pot face cvorumul ca să îşi poată pica guvernul.

Monica Mihai: Şi PSD a anunţat la un moment dat că încă stau pe gânduri dacă vor fi prezenţi sau nu.

Traian Băsescu: Deci liberalii nu pot deschide şedinţa, înţelegeţi? Deci nu e venită mireasa.

Ion Cristoiu: Dacă nu se face cvorum, da. Cum vedeţi dumneavoastră şedinţa asta de pe 24 că e halucinantă, în care un guvern se roagă să cadă? Nu am pomenit aşa ceva.

Traian Băsescu: Nu am pomenit aşa ceva, am ajuns şi eu să îl citez pe preşedintele ăsta al PSD-ului Ciolacu, cum îl cheamă.

Ion Cristoiu: Veţi mai auzi de el, vorba ăluia cu Iliescu în 22, o să audă de dumneavoastră...

Traian Băsescu: Cum să instalezi un guvern pe care nu îl votează nimeni? E o situaţie comică...

Ion Cristoiu: Dumneavoastră cum votaţi? PMP-ul?

Traian Băsescu: Nu vreau să vă spun, este secret, dar e stabilit cum.

Ion Cristoiu: Da, deci va veni Orban şi va spune, vă rog să mă picaţi, eu nu am mai pomenit aşa ceva.

Traian Băsescu: Nu, dar domnul Cristoiu să ştiţi că sunt şi parlamentari specializaţi, oameni de... eu sunt într-o comisie foarte delicată, e considerată cea mai importantă comisie, Comisia de Politică Externă şi în subcomisia care se numeşte SEDE, subcomisia de securitate şi apărare, aici sunt oameni care se uită la tot ce se întâmplă în fiecare ţară. Şi vă dau cuvântul meu, înainte să stârnesc eu discuţie, zice cum Dumnezeu e la voi PSD-ul şi-a dat singur guvernul jos de două ori şi acum voi care sunteţi ai noştri, că erau populari, sunteţi ai noştri, vă daţi de două ori, dar nu contează la voi crizele că voi nu sunteţi Belgia să puteţi sta fără guvern.

Ion Cristoiu: Ludovic Orban va intra în istorie ca premierul picat de trei ori, dumneavoastră aţi fi acceptat rolul ăsta?

Traian Băsescu: Nu, am spus-o mai demult, e umilitor, adică...

Monica Mihai: Şi de ce îl acceptă totuşi pentru că asta ne-am tot întrebat şi noi de-a lungul ultimelor săptămâni?

Traian Băsescu: Pentru că speră să îl pună şi a patra oară, domne nu există posibilitatea ca un premier care a căzut de trei ori, să vină un preşedinte să îl pună a patra oară, se face de râs.

Ion Cristoiu: Am râde toţi şi mă aştept să pice a patra oară.

Monica Mihai: Deci spuneţi că şi a treia oară propunerea va fi tot domnul Orban, că voiam să vă întreb dacă nu credeţi că ar putea fi altcineva.

Ion Cristoiu: Nu, dânsul a făcut o profeţie că acum nu cade, că acum a doua oară... 24 este o zi halucinantă în istoria României în care vom vedea.

Traian Băsescu: Uite, eu vă spun foarte sincer, cred că partidele ar putea să se gândească să facă ceva pentru ca România să nu pară ridicolă.

Ion Cristoiu: Da, bun, în ce sens?

Traian Băsescu: Domne, vă daţi seama ce vor prelua agenţiile când vor spune: liberalii nu îşi votează propriul guvern şi PSD nu vine în sală la instalarea unui nou guvern...

Ion Cristoiu: Şi USR care e partid de dreapta va vota împotriva unui partid de dreapta.

Cum arată România pe data de 24 februarie dacă se face ce spun ei acum, şi PSD şi PNL? Arată tare rău, arată ca o ţară de mameluci

Traian Băsescu: Vă daţi seama cum arată România, pentru că asta nu înţeleg oamenii ăştia, că în era asta în care informaţia circulă şi în care nimeni nu mai ia decizii după ureche, ci face analiză la toate faptele care se petrec într-o ţară şi pe urmă se pronunţă ca să aibă pachetul de acţiuni complet pentru o ţară. Cum arată România pe data de 24 dacă se face ce spun ei acum, şi PSD şi PNL? Arată tare rău, arată ca o ţară de mameluci.

Ion Cristoiu: Dar aţi spus dumneavoastră în legătură cu Weber că, de fapt, ştirea de breaking news nu are nuanţă, a căzut guvernul că sunt anticipate, „a căzut guvernul a doua oară” asta e ştirea.

Traian Băsescu: Dacă tot este obiectivul vieţii unora să aibă anticipate, de ce nu au declanşat procedura la căderea guvernului Dăncilă?

Ion Cristoiu: Da, aşa e.

Traian Băsescu: Deci dacă tot a căzut Guvernul Dăncilă, la ce ai mai stat dacă primul obiectivul este „vreau alegeri anticipate”, că acum am eu 36% sau 35, eu zic că 33%, pe acolo va fi scorul, 33-34%. Dacă ăsta a fost visul vieţii politice a domnului preşedinte Iohannis, de ce nu au mers cu pasul următor la căderea Guvernului Dăncilă că era acum patru luni, era puţin altfel, acum sunt la primul pas în luna februarie.

Monica Mihai: Când e destul de târziu având în vedere calendarul.

Ion Cristoiu: Domnul preşedinte, când eraţi preşedinte mustraţi guvernele, asta o ştim, dacă acum aţi fi preşedinte spuneţi-mi trei mustrări pentru care aţi ieşi în public în legătură cu acest Guvern?

Traian Băsescu: În primul rând i-aş fi făcut pulbere pe respingerea asumării răspunderii de către Curtea Constituţională, este un lucru elementar, deci probabil un student la drept, dar nu student, în liceu dacă învaţă despre ceva practici constituţionale, ştie că nu poţi, când Parlamentul are în dezbatere o lege, să vii tu, Executiv, peste el să spui asta e legea? Nu există, deci îl ducea capul pe oricine că întâi trebuie să facă procedura de retragere a legii din Parlament, pentru că pe bună dreptate Curtea Constituţională spune: „bă fraţilor nu puteţi fi deasupra Parlamentului, dacă ăştia discută subiectul şi meseria lor e să facă legi, ei nu voi Guvernul...”

Ion Cristoiu: Da, nici măcar argumentul că nu era legea.

Traian Băsescu: Nu şi era trecută într-o cameră, era în plină procedură.

Ion Cristoiu: Deci asta ar fi una, a doua?

Traian Băsescu: A doua, le-aş reproşa categoric subţirimea Guvernului, nu sunt de forţă.

Ion Cristoiu: Dar de ce subţire, au fost la guvernare cu PDL.

Traian Băsescu: Au fost la guvernare, mi s-a părut că sunt un guvern mai bun decât al PSD şi sunt un guvern mai bun, dar uitaţi-vă că marea lor bătălie e pe imagine, mă uit la Interne, păi imagine, imagine, imagine, dar Internele(MAI) au nişte probleme îngrozitoare, nu l-am auzit să rezolve una din ele.

Pun prea multă benzină la trompetă şi prea puţină la fapte. Vela ok, bun pe imagine, foarte bun, m-a impresionat în primele două luni, dar în a treia aşteptam şi ceva acţiune

Ion Cristoiu: Domnul preşedinte eu am auzit, circulă un zvon că cel pe care l-a dat în gât în film ieri, domnul ministru de Interne era sub acoperire? Ia cercetaţi dumneavoastră, a făcut un film că un poliţist, şi l-a prezentat, este în legătură cu interlopii şi el era sub acoperire, circulă şi acest zvon. Dar de ce sunt aşa de ocupaţi, nici măcar CDR-ul nu era de imagine...

Traian Băsescu: Deci, vorba lui Radu Berceanu, am ajuns să citez clasicii: pun prea multă benzină la trompetă şi prea puţină la fapte, ştii păi Vela ok, bun pe imagine, foarte bun, m-a impresionat în primele două luni, dar în a treia aşteptam şi ceva acţiune, că chestiunea aia cu hai să desecretizăm convorbirile pentru data de 10 august, aia nu e treabă de ministru.

Ion Cristoiu: Şi raportul l-a desecretizat, dar era în favoarea jandarmilor. Deci e preocupare de imagine, mie nu mi se pare nici măcar de imagine, mi se pare de imagine de „gâgă”, iertaţi-mă.

Traian Băsescu: Eu aş fi vrut să îl aud pe Vela că vorbeşte despre dotarea Ministerului de Interne care e vai de capul ei, de cotele de benzină ăştia deja încep să epuizeze cotele de combustibil, deci de asta m-aş fi... de găsirea unor soluţii pentru protejarea poliţistului în acţiune, să ştiţi că pur şi simplu să nu fii în pielea unui poliţist care utilizează armamentul din dotare. Face atâtea rapoarte, chiar dacă l-a lovit în picior, nu mai vorbim dacă nu a lovit pe nimeni, câte rapoarte face pentru gloanţele alea, trebuie săracu să se întoarcă înapoi să adune tuburile să dovedească că le-a tras, nu le-a furat.

