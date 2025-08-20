Horoscop 21 august 2025. Vărsătorii și Berbecii progresează profesional, iar Racii și Leii își găsesc liniștea în viața personală

Petrecerea timpului cu persoana iubită îți revigorează viața personală. Totuși, pe plan financiar poți avea nevoie de sprijinul unei rude. Ai grijă la alimentație și sănătatea inimii.
Zi bună pentru decizii importante, dar nu și pentru investiții. Eviți riscul de pierderi financiare dacă amâni planurile de extindere. Posibile neplăceri digestive.
Poți simți că cei din jur încearcă să te domine, dar păstrează-ți calmul. Dragostea prinde contur, însă atenție la documente și semnături. Sănătatea cere prudență.
Studenții și tinerii au o zi încărcată, dar productivă. Primești un ajutor financiar de la o rudă. Relațiile de cuplu se întăresc, chiar dacă apar mici probleme de sănătate.
Posibile probleme cardiace sau oboseală. Situația financiară rămâne stabilă, însă în viața de cuplu pot apărea tensiuni. O ieșire în doi poate calma spiritele.
Criticile de la locul de muncă îți pot afecta moralul, dar e important să demonstrezi ce poți. Nu împrumuta bani și păstrează-ți atenția pe obiective.
Zi de progres profesional și acumulare de experiență. În afaceri creșterea e lentă, dar sigură. Totuși, sănătatea are de suferit dacă nu menții echilibrul alimentar.
Zi favorabilă pentru asumarea riscurilor. Vei primi vești bune de la un prieten vechi și poate apărea ocazia de a cumpăra un bun valoros. Atenție însă la sănătate și la bunuri personale.
Zi favorabilă pentru tine. Apar șanse de câștig financiar și un proiect nou poate aduce profit. Atenție însă la acte și decizii grăbite. Pe plan personal, un fost partener ar putea reapărea.
Nu va fi o zi ușoară. Ți se pot atribui sarcini în afara zonei tale de confort. Rămâi calm și privește situația ca pe o provocare de creștere personală.
Ai grijă la alimentație, altfel pot apărea probleme de sănătate. O ieșire cu partenerul aduce prospețime în viața de cuplu. Evită conflictele și fii atent/ă la ton.
O zi cu energie pozitivă. Redescoperi bucuria gesturilor simple și apropierea de partener. Fii precaut cu documentele, există riscul ca unele informații să ajungă la persoane nepotrivite.