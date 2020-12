HOROSCOP 29 decembrie. Luna intră în Rac. Intuiţia şi teama de necunoscut devin deopotrivă mai puternice

Luna intră azi în semnul Racului, ceea ce face ca zodiile de Apă (Rac, Scorpion, Peşti) să fie mai entuziaste cu privire la apropierea trecerii dintre ani. Pe de altă parte, se resimte o oarecare teamă de necunoscut în ceea ce priveşte aceste semne, dar şi alte zodii.

HOROSCOP 29 decembrie - Berbec

Luna intră azi în casa familiei din horoscopul tău general, semn că marţea aceasta este despre cei dragi în ceea ce te priveşte. Dacă eşti în concediu, încearcă să petreci timp de calitate cu rudele, cu toate că de sărbători nu te-ai despărţit prea mult de casă. Este o zi propice pentru activităţi în gospodărie, pentru o mică sesiune de curăţenie sau de cumpărături pentru casă. Iar cum astrul selenar tranzitează acest sector, fii sigur(ă) că vei primi ajutorul şi susţinerea de care ai nevoie în tot ceea ce intenţionezi să întreprinzi. Trebuie doar să comunici deschis cu cei dragi.

HOROSCOP 29 decembrie - Taur

Luna poposeşte astăzi în casa comunicării din harta ta solară, ceea ce denotă faptul că vei aborda orice conversaţie într-o manieră în care reuşeşti să obţii avantajele scontate. Ştii cum să pui problema, pe ce ton şi să te faci înţeles(asă) de orice interlocutor. Această predispoziţie se manifestă atât în plan profesional, în cadrul şedinţelor, audienţelor sau negocierilor, cât şi la nivel privat, în discuţiile pe care le ai astăzi în raport cu rudele sau alte persoane apropiate. Ai şanse mari să navighezi cu succes până şi cele mai dificile subiecte, care altfel ar fi condus la replici în contradictoriu.

HOROSCOP 29 decembrie - Gemeni

Cu Luna în casa finanţelor, nici nu este de mirare că te preocupă astăzi destul de mult domeniul financiar. Pe de-o parte, s-ar putea să te intersectezi cu unele oportunităţi demne de luat în seamnă, fie de suplimentare a bugetului pentru începutul de an, fie de valorificare a economiilor prin intermediul investiţiilor. S-ar putea totuşi să observi şi o fluctuaţie la acest nivel, mai ales dacă n-ai fost cu atent(ă) cu banii în zilele precedentă. Dar per ansamblu, se poate spune că nu o duci tocmai rău şi dacă iei măsuri la timp, vei face faţă eficient sfârşitului de an.

HOROSCOP 29 decembrie - Rac

Luna migrează azi tocmai în semnul naşterii tale, ceea ce ar trebui să te energizeze într-o mare măsură. În schimb însă, asta ar putea genera şi o serie de fluctuaţii în ceea ce priveşte starea ta de spirit, mai ales dacă nu ai planuri concrete în direcţia cărora să îţi canalizezi energia. În momente ca acestea, trebuie să investeşti entuziasmul şi avântul pe care le ai în ceva palpabil, căci altfel te expui riscului de a supraestima gesturi, cuvinte, întâmplări care te iau prin surprindere, care nu sunt tocmai cele pe care le aşteptai. Ai nevoie să fii în mişcare.

HOROSCOP 29 decembrie - Leu

Luna se instalează astăzi în casa subconştientului din horoscopul tău general, ceea ce te-ar putea face mai sensibil(ă) decât eşti în mod normal. Te impresionează lucruri şi evenimente pe care altfel le-ai fi trecut cu vederea, te emoţionează gesturi şi vorbe, te gândeşti la trecut chiar şi fără să vrei. Un tranzit ca acesta pe care îl descrie astrul selenar zilele acestea este unul perfect pentru a face bilanţul lui 2020. A fost, cu siguranţă, unul din cei mai agitaţi ani pe care i-ai trăit, dar lecţiile cu care te-ai ales îţi vor aduce multe beneficii în perioada care urmează.

HOROSCOP 29 decembrie - Fecioară

Cu Luna în casa planurilor de viitor şi a proiectelor de grup, întâmpini sfârşitul de an cu entuziasm, deşi unul timid. Ai depăşit multe obstacole în lunile precedente şi unele persoane ţi-au demonstrat că merită realmente titulatura de prieteni, dar în acelaşi timp, ai învăţat şi că trebuie să fii prudent(ă) cu aşteptările tale, că riscurile trebuie cântărite înainte să ţi le asumi. Poate că unele lecţii ale lui 2020 au fost mai uşor de însuşit, iar altele te-au solicitat mai mult, dar înarmat(ă) cu învăţămintele pe care le-ai tras în acest an, reuşita va fi a ta în 2021.

HOROSCOP 29 decembrie - Balanţă

Luna intră astăzi în casa carierei din horoscopul tău general, susţinându-te cu un nivel ridicat de productivitate dacă nu ai intrat în concediu sau te-ai întors din mini-vacanţa de sărbători. De asemenea, s-ar putea să constaţi faptul că te bucuri de o rezonanţă mai bună în plan profesional, că părerile tale sunt ascultate cu atenţie de persoane care te-ar putea ajuta să le pui în practică ori care îţi pot furniza cadrul de care ai nevoie pentru a le implementa singur(ă). Eşti, în plus, bine văzut(ă) în comunitatea ta, ceea ce ţi-ar putea oferi şi alte beneficii destul de mari.

HOROSCOP 29 decembrie - Scorpion

Luna progresează azi în casa filozofiei tale de viaţă, ceea ce înseamnă că se creează şi pentru tine contextul potrivit pentru a face bilanţul lui 2020. Gândeşte-te, în primul rând, la cât de mult te-ai maturizat în acest an, la modul în care poţi profita pe viitor de toate lecţiile pe care ţi le-au predat evenimentele din ultimele lunii. Cu siguranţă le poţi folosi în avantajul tău, într-o manieră care să te aducă mai aproape de obiectivele tale. Iar dacă eşti plecat(ă) de Revelion, astrele îţi pregătesc încă de pe acum o trecere în noul an aşa cum ţi-ai imaginat.

HOROSCOP 29 decembrie - Săgetător

Luna migrează astăzi în casa banilor şi relaţilor din horoscopul tău general. Asta înseamnă, pe de-o parte, că se recomandă să discuţi cu partenerul de viaţă, în linii mari, cam care sunt investiţiile pe care aţi vrea să le faceţi în 2021 şi cum v-aţi putea îmbunătăţi relaţia de cuplu. Anul acesta, dar mai ales lunile de izolare parţială sau totală, v-au arătat că ar mai fi capitole de ajustat pentru a fi pe aceeaşi lungime de lungă în toate privinţele. Astfel de conversaţii sunt benefice şi în cadrul parteneriatelor profesionale sau a echipei din care faci parte la serviciu.

HOROSCOP 29 decembrie - Capricorn

Luna îşi face azi intrarea în casa parteneriatelor, prilej numai bun să acorzi atenţie suplimentară relaţiei de cuplu, dar şi legăturilor pe care le ai cu cei cu care desfăşori activităţi profesionale, cum ar fi clienţii, colaboratorii, asociaţii sau colegii de muncă. Graţie acestui tranzit, comunicaţi eficient unul cu celălalt, găsiţi imediat rezolvare pentru cele mai complexe probleme şi vă încurajaţi unul pe celălalt cu privire la perspectivele lui 2021. Aşadar, se anunţă o zi cu mici victorii comune împotriva unor circumstanţe care nu favorizează neapărat planurile pe care le aveţi împreună, care v-ar putea pune unele piedici greu surmontabile.

HOROSCOP 29 decembrie - Vărsător

Cu Luna în casa sănătăţii şi a muncii, astăzi este cea mai bună zi în care să te gândeşti la ajustările pe care vrei să le aduci în noul an în ceea ce priveşte stilul tău de viaţă şi alimentaţie, respectiv etica ta profesională. Dacă te-a învăţat ceva 2020, este faptul că trebuie să fii mai ordonat(ă) pe aceste planuri, că ritmul pe care îl întreţii acum nu este sustenabil, că trebuie să aduci unele schimbări pe care să fii capabil(ă) să le întreţii pe termen lung. În caz contrar, s-ar putea să dezvolţi unele afecţiuni sau obiceiuri foarte nesănătoase.

HOROSCOP 29 decembrie - Peşti

Luna îşi face azi intrarea în casa iubirii şi a copiilor din horoscopul tău general, semn că dacă nu ai planuri, cel mai bun lucru pe care îl poţi face este să îţi petreci ziua ori măcar dup-amiaza ori seara în compania partenerului şi/ sau a celor mici. Mizează pe hobby-urile pe care le aveţi în comun, pe activităţile care vă pot aduce mai aproape şi care vă aduc satisfacţie tuturor. Astfel de momente contează de fapt, iar dacă ai şansa unui program aerisit, ar fi şi păcat să nu profiţi la maximum de el. Meriţi să te destinzi puţin