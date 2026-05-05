HOROSCOP 6 mai. Pluto retrograd deschide poarta transformării: aliniere, eliberare și reconectare sufletească pentru toate zodiile

Ziua de astăzi aduce o energie de transformare profundă și conștientizare interioară, în care fiecare zodie este ghidată să renunțe la tipare vechi, să își rafineze alegerile și să se apropie de o versiune mai autentică a propriei vieți.
Foto: iStock
Departamentul Social
05 mai 2026, 22:30

Horoscop Berbec

Berbec, începi să observi că unele prietenii sau medii sociale nu mai rezonează cu tine ca înainte. Acest lucru apare pentru că ai evoluat.

Pluto retrograd îți cere să îți rafinezi cercul de oameni. Astăzi, alege conștient persoane care reflectă direcția în care mergi, nu trecutul tău. În timp, vei crea un spațiu mai autentic și susținător în jurul tău.

Horoscop Taur

Taur, în perioada următoare reflectezi profund la ce înseamnă cu adevărat succesul pentru tine. Ambițiile tale se aliniază tot mai mult cu adevărul tău interior, ajutându-te să construiești ceva stabil și durabil.

Pe măsură ce îți clarifici direcția, începi să te miști cu o încredere liniștită, dar puternică. Astăzi, creezi o imagine autentică și ancorată, care se simte și se vede în tot ceea ce faci.

Horoscop Gemeni

Gemeni, perspectiva ta se deschide într-un mod mai personal și mai profund. Convingerile și viziunile de viitor care te ghidau încep să se transforme.

Nu te îngrijora, este un proces de evoluție. Astăzi, acordă-ți timp pentru reflecție. Întreabă-te ce rezonează cu adevărat cu tine și ce vine din influențe vechi.

Horoscop Rac

Rac, o conștientizare emoțională și energetică profundă începe să se activeze în tine. Devii mai atent la locul unde îți investești energia și dacă aceasta este reciprocă.

Nu este vorba despre retragere, ci despre implicare conștientă. Astăzi, înveți să îți onorezi profunzimea fără să te consumi excesiv. Astfel, creezi în timp conexiuni mai puternice și mai autentice.

Horoscop Leu

Leu, relațiile tale intră într-o etapă de rafinare subtilă. Începi să vezi mai clar ce ai nevoie de la ceilalți și ce ești dispus să oferi la rândul tău.

Astăzi, cauți conexiuni mai profunde, bazate pe respect și înțelegere reciprocă. Nu este nevoie să forțezi nimic, lasă lucrurile să se așeze natural.

Horoscop Fecioară

Fecioară, începi să observi unde rutina ta te susține și unde, în tăcere, îți consumă energia. Această conștientizare îți permite să faci ajustări mici, dar intenționate, cu efecte profunde în timp.

Există o putere aparte în a-ți rafina modul în care îți trăiești ziua. Astăzi, alege obiceiuri care îți hrănesc energia, nu pe cele care te epuizează.

Horoscop Balanță

Balanță, relația ta cu bucuria și exprimarea de sine se adâncește. Te îndepărtezi de ceea ce este superficial și te apropii de ceea ce te inspiră cu adevărat.

Este un moment să te reconectezi cu ceea ce îți aprinde sufletul într-un mod autentic. Există o bogăție interioară în a-ți permite să îți explorezi imaginația conștient. Astăzi, urmează-ți curiozitatea și oferă creativității tale spațiu să crească.

Horoscop Scorpion

Scorpion, adevărata stabilitate vine din interior. Întreabă-te cum ar fi să îți construiești fundamentul pe propriile alegeri, nu pe circumstanțe externe.

Astăzi, acționează conștient în tot ceea ce faci. Alege ceea ce te susține și îți hrănește energia, nu ceea ce te consumă.

Horoscop Săgetător

Săgetător, vocea ta devine mai conștientă și mai puternică. Devii atent la modul în care comunici și la impactul cuvintelor tale.

Astăzi, alege să te exprimi cu claritate și intenție. Nu este nevoie să te reții, ci să vorbești într-un mod echilibrat și autentic. Conversațiile capătă profunzime, iar capacitatea ta de a-ți exprima gândurile devine o adevărată forță.

Horoscop Capricorn

Capricorn, relația ta cu valorile tale devine tot mai clară. Începi să recunoști unde merită să îți investești timpul și energia și unde acestea sunt risipite.

Stabilitatea vine din conștientizarea a ceea ce oferi și din faptul că îți respecți propriile limite. Astăzi, ridică-ți standardele și alege doar ceea ce este în acord cu valoarea ta.

Horoscop Vărsător

Vărsător, dobândești o înțelegere mai profundă a propriei identități. Chiar dacă uneori te simți diferit de ceilalți, Pluto retrograd în semnul tău este o perioadă de autocunoaștere.

Astăzi începi să te reconectezi cu esența ta autentică, dincolo de roluri sau așteptări depășite. Nu este nevoie de grabă, procesul se desfășoară natural, pe măsură ce te observi cu sinceritate și compasiune.

Horoscop Pești

Pești, în interiorul tău are loc o curățare blândă, care creează spațiu pentru reînnoire. Astăzi, eliberezi tipare vechi și atașamente care nu te mai reprezintă, chiar dacă nu poți explica pe deplin de ce.

Acest proces este subtil, dar profund. Îți permite să mergi mai departe cu o energie mai ușoară și mai liberă.

