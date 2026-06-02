Prima pagină » Horoscop » Horoscop chinezesc iunie 2026. O zodie primește vești bune despre bani, iar alta ajunge la un moment decisiv

Horoscop chinezesc iunie 2026. O zodie primește vești bune despre bani, iar alta ajunge la un moment decisiv

Luna iunie vine cu schimbări importante pentru mai multe semne din zodiacul chinezesc. În timp ce unii nativi vor avea ocazia să își îmbunătățească situația financiară, alții vor fi nevoiți să ia decizii dificile în relații sau carieră.
Horoscop chinezesc iunie 2026. O zodie primește vești bune despre bani, iar alta ajunge la un moment decisiv
Raluca Anna Veleanu
02 iun. 2026, 08:15, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Anul 2026 este guvernat de Calul de Foc Yang, simbol al energiei, ambiției și dorinței de progres. În iunie, această influență se va resimți puternic pentru unele zodii, care vor fi împinse să facă schimbări importante.

Cine are noroc la bani în iunie

Boul se numără printre semnele favorizate ale lunii. Nativii ar putea primi vești bune legate de bani sau pot identifica oportunități care le îmbunătățesc situația financiară. Totodată, o decizie importantă nu mai poate fi amânată.

Și cei născuți în anul Calului traversează una dintre cele mai bune perioade ale anului. Vor avea energie, motivație și sentimentul că lucrurile încep să se așeze în direcția dorită. Singurul risc este suprasolicitarea.

Zodiile care ajung la răscruce

Câinii vor fi nevoiți să decidă cine merită să rămână în viața lor și cine nu. Relațiile, prieteniile și colaborările vor trece printr-un test important.

Tigrii se află și ei într-un punct sensibil. Luna iunie le cere să lase în urmă situații care nu îi mai ajută și să privească spre viitor.

Pentru Șerpi, principala provocare va fi apărarea propriilor limite. Vor apărea persoane sau situații care le pot testa răbdarea și capacitatea de a spune „nu”.

Luna introspecției pentru Maimuță și Iepure

Nativii Maimuță vor deveni mai sensibili la problemele celor din jur și vor privi cu mai multă empatie evenimentele din jurul lor.

Iepurii sunt invitați să fie sinceri cu ei înșiși și să renunțe la influențele care îi consumă emoțional.

Cine se bucură de liniște

Porcul are parte de una dintre cele mai echilibrate perioade ale anului. Luna iunie aduce stabilitate, timp pentru familie și ocazia de a acorda mai multă atenție sănătății și stării de bine.

Dragonii încep luna în forță și ar putea ajunge în jurul datei de 6 iunie la un moment de cotitură care le va influența următoarele luni.

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
Valentin Stan: Politicienii români nu au fost în stare să invoce Articolul 4 al NATO, dar au declanșat o ședință ONU din care nu va ieși absolut niciun rezultat
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Spionul Alexandru Bălan a scris că recunoaște faptele, apoi s-a răzgândit. Fostul șef al serviciului secret moldovean a vândut documente SRI și SIE agenților din Belarus
Libertatea
Alergie sau intoleranță alimentară? Semnele de avertizare pe care mulți le ignoră până devine prea târziu
CSID
Mii de șoferi riscă suspendarea permisului pentru amenzile neplătite. Guvernul pregătește o nouă sancțiune automată
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia