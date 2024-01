HOROSCOP Joi, 4 ianuarie 2024. Marte intră în zodia Capricorn. Trei zodii au energie şi se pun pe treabă

HOROSCOP 4 IANUARIE - BERBEC

Marte intră astăzi în casa filozofiei de viaţă din horoscopul tău general, ceea ce înseamnă că se deschide o perioadă în care eşti extrem de activ(ă) în plan mental. În cazul unor nativi(e) ai(le) acestei zodii, acest lucru poate semnifica faptul că se apleacă pe continuarea, aprofundarea sau reluarea unor studii. În ceea ce îi priveşte pe alţii(tele), poate fi vorba de faptul că ajung cu ocazia concediului în destinaţii care au un impact destul de mare asupra felului în care văd viaţa. Ori poate intră în contact cu persoane care îi inspiră să o privească altfel, poate mai optimist.

HOROSCOP 4 IANUARIE - TAUR

Cu Marte de azi începând în casa banilor şi a bunurilor deţinute şi/ sau câştigate împreună cu partenerul de viaţă şi/ sau de afaceri, este de aşteptat ca oportunităţile de câştig din această perioadă să depindă foarte mult de viteza voastră de reacţie. Iar cum rapiditatea luării deciziilor depinde de felul în care comunicaţi, se cere să depui eforturile necesare pentru a te asigura că te înţelegi cu ceilalţi. Ascultă până la capăt ce au de spus şi apoi expune-ţi părerea. Trebuie să întreţineţi un dialog, evitând situaţii în care încercaţi să vă convingeţi unul pe altul de diverse lucruri.

HOROSCOP 4 IANUARIE - GEMENI

De astăzi încolo, Marte este prezent în casa parteneriatelor din horoscopul tău general, ceea ce riscă să ridice nivelul de competiţie din acele relaţii care ar trebui să se bazeze pe colaborare. Nu este un lucru rău să existe un anumit nivel de concurenţă între tine şi partenerul de viaţă şi/ sau de afaceri, dar când ea devine sursă de invidie, înseamnă că s-a mers prea departe. În plus, trebuie să dai dovadă de mai mult tact şi diplomaţie în raport cu clienţii şi colaboratorii. Există riscul să apară ciocniri de orgolii care nu duc relaţia voastră într-o direcţie bună.

HOROSCOP 4 IANUARIE - RAC

Ingresul lui Marte de azi în casa muncii prefigurează o perioadă de câteva săptămâni în care vei fi solicitat(ă) intens la locul de muncă. Mediul de lucru este dinamic, iar oportunităţile deosebit de ofertante, dar trebuie să îţi găseşti forţa de a rămâne stăpân(ă) pe tine însuţi(ăţi), în ciuda stresului la care eşti supus(ă) şi a răspunderii care atârnă greu pe umerii tăi. Pentru a face faţă, asigură-te că stilul de viaţă şi alimentaţie îţi poate susţine consumul de energie. Dormi atât cât trebuie şi mănâncă echilibrat şi la ore fixe. În felul acesta, organismul poate ţine pasul cu tine.

HOROSCOP 4 IANUARIE - LEU

Marte intră azi în casa iubirii şi a copiilor din horoscopul tău general, dinamizând viaţa de cuplu şi relaţia cu cei mici. Cei(le) mai favorizaţi(te) de această schimbare de semn sunt nativii(ele) care se află încă în căutarea partenerului potrivit ori care trec prin momente de cumpănă în raport cu cel drag şi/ sau copiii. În primul caz, Marte oferă curajul necesar să vă afişaţi ca fiind disponibili(e) pentru flirt şi ieşiri, iar în cea de-a doua situaţie, ajută la redescoperirea celuilalt prin pasiuni şi preocupări comune. Propuneţi celor dragi activităţi de timp liber care vă pot aduce mai aproape.

HOROSCOP 4 IANUARIE - FECIOARĂ

Cu Marte în casa familiei, este de aşteptat să nu te plictisească deloc cei dragi în săptămânile care urmează. Atmosfera dintre voi poate fi ori antrenantă, semn că vă impulsionaţi unul pe celălalt să faceţi tot felul de lucruri noi sau pe care le-aţi amânat multă vreme, ori încărcată, indiciu cum că se poate ajunge uşor la ceartă. Aşadar, este foarte important cum te comporţi în raport cu persoanele apropiate. Încearcă să nu torni gaz pe foc atunci când situaţia este inflamabilă, dar profită de ocazie şi încurajează-i să exploreze perspective noi atunci când simţi că sunt pregătiţi pentru aceasta.

HOROSCOP 4 IANUARIE - BALANŢĂ

Marte poposeşte astăzi în casa comunicării din horoscopul tău general, iar în săptămânile care urmează, s-ar putea să dai dovadă de mai multă asertivitate în comunicare. Fii totuşi atent(ă) pentru că există riscul să ajungi să frizezi agresivitatea, caz în care ajungi să spui lucruri pe care ajungi să le regreţi mai devreme sau mai târziu. În cazul în care intri în activitate în curând, fereşte-te să acţionezi conform impulsului şi să semnezi contracte fără să le citeşti, de exemplu. Ori să trimiţi e-mail-uri înainte să le verifici. O privire în plus la timpul ei îţi poate fi de ajutor.

HOROSCOP 4 IANUARIE - SCORPION

Cu Marte în casa banilor şi a bunurilor, apar în aceste săptămâni multe oportunităţi de suplimentare a veniturilor şi/ sau de valorificare a unei părţi din economii prin intermediul investiţiilor. Ţine însă cont de faptul că riscă să se înmulţească şi cheltuielile. Ori poate că eşti mai predispus(ă) să te laşi pradă tentaţiilor întâlnite la tot pasul prin magazinele preferate. În cazuri ca acestea, nu este deloc o idee bună să te bazezi pe instinct. Dă-i timp raţiunii să preia comanda, gândindu-te de două ori la ce faci înainte de a trece cardul prin aparatul de marcat. Fii mai cumpătat(ă).

HOROSCOP 4 IANUARIE - SĂGETĂTOR

Marte îţi conferă o binemeritată doză suplimentară de energie. În plus, ai mai multă încredere în forţele proprii, iar acest lucru este vizibil din felul în care interacţionezi cu cei(le) cu care derulezi activităţi profesionale sau alături de care formezi un cuplu. Ai o atitudine proactivă, eşti entuziast(ă) şi gata să experimentezi lucruri noi. Iar faptul că emani siguranţă de sine prin toţi porii te face mai popular(ă) în toate cercurile pe care le frecventezi în această perioadă. Se vede clar că eşti pregătit(ă) pentru provocările şi oportunităţile pe care ţi le-a pregătit anul 2024.

HOROSCOP 4 IANUARIE - CAPRICORN

Cu Marte în casa subconştientului din horoscopul tău general, este de aşteptat ca prejudecăţile pe care le ai - şi de care eşti mai mult sau mai puţin conştient(ă) - să aibă un efect mai puternic decât de obicei asupra conştientului. Aceeaşi previziune se aplică şi în cazul temerilor şi al frustrărilor, care ţi-ar putea afecta destul de mult deciziile luate în următoarele săptămâni. În aceste condiţii, este foarte important să nu te raportezi la trecut în circumstanţe care privesc viitorul. În caz contrar, s-ar putea să ai mult de pierdut. Fii entuziast(ă) în ceea ce priveşte perspectivele anului care tocmai a-nceput.

HOROSCOP 4 IANUARIE - VĂRSĂTOR

Prezenţa lui Marte în casa planurilor de viitor şi a vieţii sociale este un lucru binevenit la început de an întrucât el simbolizează faptul că eşti pregătit(ă) să întâmpini tot ceea ce are 2024 în ofertă pentru tine. Cât priveşte planurile pentru acest an, se pare că ai idei îndrăzneţe, pentru care eşti în stare să mergi până în pânzele albe, iar judecând după cât de entuziast(ă) eşti în privinţa lor, se vede clar că vei ajunge departe cu ele. În plan social, s-ar putea să fii mai activ(ă) decât de obicei, cel puţin în următoarele săptămâni. Cunoşti oameni noi.

HOROSCOP 4 IANUARIE - PEŞTI

Marte ajunge azi în casa carierei din horoscopul tău general, ceea ce înseamnă că eşti mai hotărât(ă) ca niciodată să faci din anul 2024 cel în care te afirmi definitiv în domeniul tău de activitate şi în compania în care activezi. Nu te dai în lături de la sarcinile de lucru complexe, care te provoacă să îţi depăşeşti limitele şi vrei să le demonstrezi şefilor că poţi duce mai mult decât şi-ar fi imaginat ei. În felul acesta, te situezi pe o pantă ascendentă care te va duce foarte departe. Important este să nu promiţi mai mult decât poţi realiza.