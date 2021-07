Jocurile Olimpice 2020. Cheng Yuxi şi Zhang Jiaqi au câştigat medalia de aur la sărituri în apă sincron

Cele mai tinere concurente din finala probei au realizat o serie de sărituri uimitoare, fiecareia dintre ele arbitrii acordându-le cel mai bun puctaj din concurs. Cele două sportive chineze şi-au adjudecat victoria şi medaliile de aur pentru China, în cadrul competiţiei oimpice desfăşutare în Centrul acvatic din Tokyo. Cea mai dificilă săritură a lor, salt grupat înainte cu trei rotaţii şi jumătate, a fost notată de juriu cu incredibilul punctaj de 86,40.

Este a cincea victorie consecutivă pentru China în săriturile sincron feminin de la platforma de 10 m, de când proba a fost introdusă la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000. Este, de asemenea, a doua medalie de aur pentru China, la Tokyo 2020.

Cheng şi Zhang au terminat competiţia cu 363,78, cu peste 50 de puncte în faţa celor mai apropiate rivale, americancele Jessica Parratto şi Delaney Schnell, care au realizat un total de 310,80. Bronzul a fost câştigat de perechea mexicană alcătuită din Gabriela Agundez Garcia şi Alejandra Orozco Loza, cu un total de 299,70 puncte.

Rezultatul surpriză al evenimentului a fost clasarea pe ultimul loc al medaliatelor cu argint de la Campionatul Mondial din 2019, Leong Mun Yee şi Pamg Pandelela, din Malaezia, care au câştigat, de asemenea, argintul la Rio 2016.

In more amazing #diving photos and more teens winning Olympic medals — Chen Yuxi (15) and Zhang Jiaqi (17) from #CHN 🥇🥇#Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/Y8zv7HHaD8