Graffiti cu sicrie și mesaje despre Ucraina la Paris. Presupusul coordonator al operațiunii atribuite Rusiei, prins în România

Acesta este acuzat în Franța inclusiv de subminarea moralului forțelor armate cu intenția de a prejudicia apărarea națională.

Bărbatul a fost depistat de polițiștii români de frontieră, iar Curtea de Apel Iași a dispus arestarea sa provizorie pentru 15 zile, în vederea predării către autoritățile franceze, scrie Ziarul de Iași.

Potrivit minutei instanței, măsura a fost luată în baza unei semnalări introduse în Sistemul de Informații Schengen de Biroul SIRENE Național din Franța la 20 octombrie 2025. Mandatul european de arestare fusese emis cu patru zile mai devreme, pe 16 octombrie 2025.

Acuzat de deteriorarea unor bunuri și subminarea moralului forțelor armate

Autoritățile franceze îl cercetează pe bărbat pentru deteriorarea sau degradarea bunurilor altei persoane, faptă care ar fi fost comisă împreună cu alte persoane, precum și pentru subminarea moralului forțelor armate cu intenția de a prejudicia apărarea națională.

Pentru infracțiunile indicate în mandat, legislația franceză prevede o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare.

După ce a fost prins, bărbatul a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vaslui, județ în care se află punctul de frontieră prin care acesta încercase să intre în România.

Graffiti cu sicrie și mesajul „Soldați francezi în Ucraina”

Dosarul este legat de acțiuni desfășurate în Franța de mai mulți cetățeni moldoveni.

În iunie 2024, pe clădiri ale Adunării Naționale franceze au fost imprimate imagini reprezentând sicrie, însoțite de mesajul „Soldați francezi în Ucraina”. Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, moldoveanul ar fi avut rolul de a recruta persoanele care executau acțiunile și de a le indica locurile unde trebuiau să intervină.

Acțiunile au fost prezentate de acuzare în contextul unor operațiuni de interferență străină, care ar fi fost orchestrate de Rusia.

O parte a grupării ajunsese deja în fața justiției franceze. În aprilie, șapte cetățeni moldoveni au fost condamnați de un tribunal din Paris la amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de euro, în timp ce procurorii solicitaseră pedepse cu închisoarea cuprinse între 18 luni și trei ani.

În cazul lui bărbatului prins la intrarea în România, următorul termen menționat în dosarul aflat la Curtea de Apel Iași este programat pentru 30 septembrie.