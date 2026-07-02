Prima pagină » Justiţie » ÎCCJ acuză presiuni asupra justiției după declarațiile premierului privind sesizarea Curții Constituționale

ÎCCJ acuză presiuni asupra justiției după declarațiile premierului privind sesizarea Curții Constituționale

Înalta Curte de Casație și Justiție susține că declarațiile premierului referitoare la intenția Guvernului de a sesiza Curtea Constituțională într-un litigiu aflat pe rol reprezintă presiuni asupra justiției.
ÎCCJ acuză presiuni asupra justiției după declarațiile premierului privind sesizarea Curții Constituționale
Sursa foto: Facebook/Înalta Curte de Casație și Justiție
Oana Antipa
02 iul. 2026, 17:57, Justiţie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Instanța afirmă că argumentele juridice trebuie analizate exclusiv în cadrul procedurilor judiciare.

Litigiul va fi soluționat exclusiv în instanță

Într-un comunicat transmis joi, Înalta Curte de Casație și Justiție arată că a luat act de declarațiile publice ale prim-ministrului privind intenția Executivului de a sesiza Curtea Constituțională.

Instituția precizează că nu va comenta public aspectele de drept care fac obiectul unui proces pendinte.

Potrivit instanței, acestea vor fi analizate exclusiv în cadrul procedurilor prevăzute de lege și cu respectarea competențelor constituționale ale fiecărei autorități.

Instanța invocă o situație fără precedent

Înalta Curte afirmă că este fără precedent ca una dintre părțile implicate într-un proces să susțină public, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, că instanța ar acționa în afara Constituției.

Potrivit comunicatului, astfel de afirmații sunt cu atât mai sensibile cu cât provin din partea unui Guvern demis, care exercită atribuții limitate până la învestirea unui nou Executiv.

Instanța consideră că atribuțiile unui guvern interimar nu pot fi extinse la inițierea unor demersuri constituționale sau procedurale care depășesc administrarea curentă a treburilor publice.

ÎCCJ: Declarațiile publice pot afecta independența justiției

În comunicat se arată că astfel de poziții publice pot afecta independența justiției și încrederea cetățenilor în soluționarea imparțială a litigiilor.

Înalta Curte susține că procesele trebuie soluționate în sala de judecată, pe baza legii și a argumentelor juridice, nu sub influența declarațiilor publice formulate de una dintre părțile implicate.

Instituția mai afirmă că, într-un stat de drept, argumentele juridice trebuie prezentate în fața instanțelor, iar hotărârile trebuie pronunțate prin acte motivate, în condițiile prevăzute de lege.

Guvernul a sesizat Curtea Constituțională

Reacția ÎCCJ vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că Guvernul a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu instituția.

Șeful Executivului a susținut că instanța s-ar fi substituit puterii executive și legislative în materie bugetară, printr-un litigiu privind plata unor drepturi salariale restante din sistemul de justiție.

Potrivit premierului, ÎCCJ solicită achitarea a aproximativ 4,8 miliarde de lei, reprezentând drepturi salariale și penalități, iar o hotărâre favorabilă ar putea genera efecte bugetare suplimentare de aproximativ 3 miliarde de lei și penalități estimate la 48 de milioane de lei pe zi.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da