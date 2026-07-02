ÎCCJ acuză presiuni asupra justiției după declarațiile premierului privind sesizarea Curții Constituționale

Instanța afirmă că argumentele juridice trebuie analizate exclusiv în cadrul procedurilor judiciare.

Litigiul va fi soluționat exclusiv în instanță

Într-un comunicat transmis joi, Înalta Curte de Casație și Justiție arată că a luat act de declarațiile publice ale prim-ministrului privind intenția Executivului de a sesiza Curtea Constituțională.

Instituția precizează că nu va comenta public aspectele de drept care fac obiectul unui proces pendinte.

Potrivit instanței, acestea vor fi analizate exclusiv în cadrul procedurilor prevăzute de lege și cu respectarea competențelor constituționale ale fiecărei autorități.

Instanța invocă o situație fără precedent

Înalta Curte afirmă că este fără precedent ca una dintre părțile implicate într-un proces să susțină public, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, că instanța ar acționa în afara Constituției.

Potrivit comunicatului, astfel de afirmații sunt cu atât mai sensibile cu cât provin din partea unui Guvern demis, care exercită atribuții limitate până la învestirea unui nou Executiv.

Instanța consideră că atribuțiile unui guvern interimar nu pot fi extinse la inițierea unor demersuri constituționale sau procedurale care depășesc administrarea curentă a treburilor publice.

ÎCCJ: Declarațiile publice pot afecta independența justiției

În comunicat se arată că astfel de poziții publice pot afecta independența justiției și încrederea cetățenilor în soluționarea imparțială a litigiilor.

Înalta Curte susține că procesele trebuie soluționate în sala de judecată, pe baza legii și a argumentelor juridice, nu sub influența declarațiilor publice formulate de una dintre părțile implicate.

Instituția mai afirmă că, într-un stat de drept, argumentele juridice trebuie prezentate în fața instanțelor, iar hotărârile trebuie pronunțate prin acte motivate, în condițiile prevăzute de lege.

Guvernul a sesizat Curtea Constituțională

Reacția ÎCCJ vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că Guvernul a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu instituția.

Șeful Executivului a susținut că instanța s-ar fi substituit puterii executive și legislative în materie bugetară, printr-un litigiu privind plata unor drepturi salariale restante din sistemul de justiție.

Potrivit premierului, ÎCCJ solicită achitarea a aproximativ 4,8 miliarde de lei, reprezentând drepturi salariale și penalități, iar o hotărâre favorabilă ar putea genera efecte bugetare suplimentare de aproximativ 3 miliarde de lei și penalități estimate la 48 de milioane de lei pe zi.