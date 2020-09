Ministerul Afacerilor Interne sancţionat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, după situaţia de la Sărbătorile Pascale

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, a decis să sancţioneze cu avertisment MAI deoarece nu a stabilit reguli de participare la Sărbătorile Pascale din anul 2020 pentru toate cultele creştine recunoscute de lege, ceea ce reprezintă faptă de discriminare. De asemenea, CNCD îi recomandă Ministerului Afacerilor Interne ca, în viitor, să respecte obligaţia de echidistanţă faţă de toate cultele recunoscute din România şi să stabilească reguli nediscriminatorii în exercitarea dreptului la libertatea conştiinţei.

Tot în şedinţa de miercuri, un cadru didactic a fost amendat cu 2.000 de lei pentru utilizarea termenului de „ţigancă păgână” faţă de o elevă şi pentru sancţionarea elevei cu nota 3 pentru refuzul de a intra într-o biserică, ceea ce reprezintă faptă de discriminare multiplă şi încalcă dreptul la demnitate.

În şedinţa de miercuri, a fost amendat cu 5.000 de lei şi Andrei Caramitru care a postat pe Facebook, un mesaj considerat a fi discriminatoriu.

„Eu de azi mă dezic oficial de Organizaţia BOR. Am fost botezat ortodox. Nu sunt ateu, sunt un om spiritual. Dar toată chestia asta numită BOR este doar o organizaţie criminală, retrogadă, retardată, coruptă. Şi ortodoxia ca rit creştin a devenit un coşmar rusofon criminal. Care ne ţine în afara civilizaţiei. Şi nu are NICI o legătură cu Biblia şi cu credinţa. NICI UNA. E un ISIS. O sectă demonică. Aşa că de azi oameni buni – EU NU O SĂ MAI CALC NICIODATĂ ÎN VREO BISERICĂ ORTODOXĂ. Oricine îşi face nuntă, botez etc. acolo – eu nu o să vin. Şi nu voi mai interacţiona vreodată cu vreun angajat al acestei organzaţii. Punct”, a scris Caramitru pe Facebook, potrivit CNCD.

Nu în cele din urmă, CNCD a stabilit faptul că, evacuarea unei petente din imobilul în care a convieţiuit mai bine de 25 ani în concubinaj, după decesul partenerului, poate avea efecte discriminatorii în lipsa unor prevederi legale care să reglementeze regimul juridic privind convieţuirea acestor cupluri de sex diferit.