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Parchetul General își exprimă solidaritatea cu ÎCCJ în apărarea independenței justiției

Parchetul General a anunțat că își exprimă solidaritatea instituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție în apărarea independenței justiției. Reacția apare după ce Guvernul a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu ÎCCJ.
Parchetul General își exprimă solidaritatea cu ÎCCJ în apărarea independenței justiției
Petru Mazilu
02 iul. 2026, 19:37, Social
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Anunțul a fost făcut joi prin intermediul unui comunicat de presă.

„Ministerul Public își exprimă solidaritatea instituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție și susține fără rezerve apărarea independenței autorității judecătorești, ca valoare fundamentală a statului de drept și garanție esențială a drepturilor și libertăților cetățenilor. Independența justiției nu reprezintă un privilegiu al magistraților, ci o garanție constituțională instituită în beneficiul fiecărui cetățean.

Ea presupune ca judecătorii și procurorii să își poată exercita atribuțiile exclusiv în temeiul Constituției și al legii, fără presiuni, intimidări sau ingerințe din partea vreunei autorități ori a altor factori externi”, a transmis Parchetul General.

Ministerul Public a mai transmis că „raporturile dintre autoritățile publice trebuie să se desfășoare în spiritul loialității constituționale, al respectului reciproc și al dialogului instituțional.”

„Divergențele privind interpretarea competențelor constituționale sunt firești într-un stat democratic, însă acestea trebuie soluționate exclusiv prin mecanismele prevăzute de Constituție, cu respectarea independenței autorității judecătorești și fără manifestări care pot afecta încrederea publicului în actul de justiție. În acest context, Ministerul Public apreciază poziția exprimată de Înalta Curte de Casație și Justiție privind necesitatea protejării independenței justiției și reafirmă că apărarea acestei valori constituționale reprezintă o responsabilitate comună a tuturor instituțiilor statului”, a mai transmis Ministerul Public.

Parchetul General și standardele europene

Parchetul s-a referit și la standardele europene privind statul de drept.

„Ministerul Public își exprimă, totodată, deplinul respect pentru rolul constituțional al Curții Constituționale a României, singura autoritate competentă să soluționeze conflictele juridice de natură constituțională, și are convingerea că procedurile constituționale trebuie să se desfășoare într-un climat de echilibru instituțional și respect reciproc.

În calitate de autoritate judiciară, Ministerul Public va continua să apere, cu fermitate și echilibru, independența justiției, separația puterilor în stat și valorile consacrate de Constituția României și de standardele europene privind statul de drept”, a precizat Ministerul Public.

Guvernul a sesizat Curtea Constituțională

Reacția ÎCCJ vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că Guvernul a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu instituția.
Șeful Executivului a susținut că instanța s-ar fi substituit puterii executive și legislative în materie bugetară, printr-un litigiu privind plata unor drepturi salariale restante din sistemul de justiție.

Potrivit premierului, ÎCCJ solicită achitarea a aproximativ 4,8 miliarde de lei, reprezentând drepturi salariale și penalități, iar o hotărâre favorabilă ar putea genera efecte bugetare suplimentare de aproximativ 3 miliarde de lei și penalități estimate la 48 de milioane de lei pe zi.

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