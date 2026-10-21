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Percheziții la sediile Parlamentului European într-o anchetă privind suspiciuni de fraudă cu fonduri UE

Parchetul European a făcut percheziții la sediile Parlamentului European într-o anchetă privind suspiciuni de deturnare a fondurilor UE de către fostul grup politic Identitate și Democrație.
Percheziții la sediile Parlamentului European într-o anchetă privind suspiciuni de fraudă cu fonduri UE
Maria Nițu
21 oct. 2026, 16:15, Știri externe
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Parchetul European a efectuat miercuri percheziții la sediile Parlamentului European din Bruxelles și Strasbourg, în cadrul unei anchete privind fostul grup politic „Identitate și Democrație” (ID), din care făceau parte Vlaams Belang și Raliul Național (RN), potrivit AFP.

Noul grup politic „Patriots” include RN, condus de Jordan Bardella, și Vlaams Belang.

Grupul „Patriots” s-a delimitat rapid de anchetă și a precizat că perchezițiile au avut loc în birourile administrative ale fostului grup ID.

Reprezentanții săi au declarat că între cele două grupuri nu există „nicio continuitate juridică”, întrucât grupul ID și-a încetat existența în 2024.

„Perchezițiile îl vizează pe fostul secretar general al grupului ID, în cadrul unei anchete privind acel fost grup. Grupul Patriots nu este vizat. Nu se efectuează percheziții în biroul niciunui reprezentant ales”, a declarat un reprezentant al grupului „Patriots” pentru AFP.

Ancheta Parchetului European vizează suspiciuni de deturnare a fondurilor Uniunii Europene în cadrul grupului ID, în perioada legislaturii 2019-2024. În luna iunie, investigația a dus deja la percheziții în mai multe țări europene, inclusiv în Franța.

Parchetul European nu a putut fi contactat imediat pentru a confirma dacă au apărut schimbări în anchetă. Jordan Bardella, copreședintele grupului „Patriots”, a refuzat să comenteze situația.

La rândul său, Parlamentul European a transmis, printr-un purtător de cuvânt, că „cooperează cu autoritățile competente”, „așa cum se obișnuiește”.

Parchetul European este un organism independent al UE, responsabil cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.

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