Președintele sesizează din nou Curtea Constituțională. Legea care ar ridica orașul Voluntari la rang de municipiu, contestată de Nicușor Dan

Nicușor Dan, președintele României, a trimis la Curtea Constituțională legea care ar fi schimbat încadrarea Voluntariului din „oraș” în „municipiu”.

Deși ajunsă pe masa șefului de stat pentru promulgare, întrucât se apropia de încheierea procesului legislativ după mai bine de 2 două decenii de la referendum, președintele a observat o neconcordanță între expunerea de motive și trecutul Ilfovului.

„Considerăm că legea supusă controlului de constituționalitate contravine dispozițiilor art. 1 alin. (3) și (5) și art. 3 alin. (3) din Constituția României, pentru motivele expuse în cele ce urmează.”, a explicat Nicușor Dan, în sesizarea către Curtea Constituțională.

Ce a observat președintele

Legea are la bază un referendum organizat în anul 2004 în Ilfov. Atunci, locuitorii din județ au fost consulatați cu privire la ideea ca orașul Voluntari să treacă la rangul de municipiu. Cu o majoritate covârșitoare, Ilfovenii au spus „DA” inițiativei.

Propunerea a fost dezbătuta apoi la nivel local, județean și, în cele din urmă, a ajuns în atenția aleșilor din Parlament.

Numai că, la cinci ani distanță, în Ilfov a mai avut loc un referendum, care, conform motivării lui Nicușor Dan, ar fi fost „ignorat” de legiuitori. Referendumul din 2009 prevedea ca Voluntariul să se transforme în Sectorul 7 al Capitalei. Pentru a doua oară, locuitorii din Ilfov au spus „DA” și acestei inițiative.

Cum își motivează Nicușor Dan solicitarea către CCR

De asemenea, șeful statului se bazează și pe argumentul că referendumul din 2009 nu ar mai fi valabil, întrucât Guvernul a transmis, în opinia formulată, că mai mult de jumătate din locuitorii județului din prezent nu și-ar fi exprimat votul.

„Referendumul din 31 octombrie 2004 s-a desfășurat cu 24.426 de persoane înscrise în lista pentru referendum, la o populație de aproximativ 30.000 de locuitori. La 1 iulie 2025, orașul Voluntari avea 49.417 locuitori (conform adresei nr. 520 din 20 februarie 2026 a Direcției Județene de Statistică Ilfov). Guvernul a arătat, în punctul său de vedere asupra legii criticate, că aproximativ jumătate din populația actuală nu și-a exprimat votul la referendumul din anul 2004. De asemenea, participanții la referendumul din anul 2004 s-au pronunțat într-un regim fiscal total diferit de cel actual.”, a mai transmis președintele.

Parcursul legii care ar fi trecut Voluntariul la rang de municipiu este acum întrerupt. Propunerea Parlamentului așteaptă verdictul Curții Constituționale