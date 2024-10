Şeful Fiscului din Giurgiu, trimis în judecată pentru fapte de corupţie

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a lui Mihai Sebe, şef al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Giurgiu, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea a două infracţiuni de trafic de influenţă.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut în perioada februarie - martie 2024, inculpatul Sebe Mihai, în calitate de şef al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Giurgiu, prin intermediul inculpatei Nicoleta-Lucia Nae, ar fi pretins şi ar fi primit, la date diferite, de la inculpatul P.S.I., administrator şi asociat unic al unei societăţi comerciale, sumele de 13.000 de euro (echivalent în lei) şi 20.000 de lei, pentru a-i determina pe funcţionarii publici din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală 3 Alexandria să finalizeze o acţiune de control, fără a reţine că societatea comercială respectivă înregistrează obligaţii fiscale datorate bugetului de stat şi fără a sesiza organele de urmărire penală pentru faptele constatate.

„Astfel, sumele respective ar fi fost date şi pentru ca inculpatul Sebe Mihai să-i determine pe funcţionarii ANAF să finalizeze acţiunea de control fără a calcula şi fără a stabili unui prejudiciu adus bugetului de stat, precum şi pentru a-l determina pe funcţionarul public din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu - Inspecţia Muncii să finalizeze o acţiune de control fără ca inculpatul P.S.I. să mai depună la I.T.M. Giurgiu şi la Inspecţia Muncii documentele solicitate şi pentru ca societăţii comerciale respective să-i fie aplicată cea mai mică sancţiune contravenţională. În perioada aprilie - mai 2024, inculpatul Sebe Mihai, în calitatea menţionată anterior, prin intermediul inculpatei Nae Nicoleta-Lucia, ar fi pretins suma de 15.000 de euro de la inculpatul C.E.G., reprezentant în fapt al unei societăţi comerciale, din care ar fi primit suma de 6.250 euro, pentru a-i determina pe funcţionarii publici din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală să nu dispună măsurile legale care se impuneau cu ocazia unui control efectuat la societatea respectivă şi să nu fie sesizate organele de urmărire penală pentru faptele constatate”, transmite DNA.

În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra sumei de 115.743,72 lei existentă în contul bancar deschis de ANABI, ce aparţine inculpatului Mihai Sebe.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Giurgiu cu propunerea de a se menţine măsura arestului la domiciliu şi măsura asiguratorie dispusă în cauză.

Anterior, pe parcursul urmăririi penale, s-au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu trei inculpaţi. Este vorba despre Nicoleta Lucia Nae, consilier superior în cadrul Serviciului Fiscal Orăşenesc Bolintin Vale, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la trafic de influenţă. În prezenţa apărătorului ales, inculpata a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, a acceptat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi a fost de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, respectiv un an închisoare cu suspendare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra sumei de 6.224 lei, existentă în contul bancar deschis de ANABI, ce aparţine inculpatei Nicoleta-Lucia Nae.

S-a încheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei şi cu inculpaţii P.S.I. şi C.E.G., oameni de afaceri, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea a câte unei infracţiuni de cumpărare de influenţă. În prezenţa apărătorilor aleşi, cei doi inculpaţi au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, au acceptat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi au fost de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, respectiv un an şi 6 luni închisoare cu suspendare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi interzicerea pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi aleşi în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

Toţi cei trei inculpaţi care au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei au fost obligaţi la prestarea unei munci neremunerate, în folosul comunităţii, pe câte o perioadă de 60 de zile.

Dosarele de urmărire penală împreună cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei privind pe cei trei inculpaţi au fost trimise spre judecare Tribunalului Giurgiu, cu propunere de a se menţine măsura asiguratorie dispusă în cauză.