Twitter a pus sub acuzare trei hackeri implicaţi în atacul cibernetic produs la jumătatea lunii iulie. Liderul grupului este un tânăr de 17 ani

Twitter a dat de urmele hackerilor care au preluat mai multe conturi ale unor figuri proeminente, precum Joe Biden, Elon Musk sau Apple Inc., de pe platformă, cu scopul de obţine avantaje financiare în criptomonede. Twitter a pus sub acuzare trei persoane cu vârste cuprinse între 17 şi 22 de ani, relatează The Wall Street Journal.

Liderul grupului care a pus la cale schema frauduloasă ar fi un tânăr de 17 ani numit Graham Ivan Clark, din Tampa, Florida. El a fost arestat vineri şi va fi judecat ca un adult pentru faptele comise. Clark se confruntă cu 30 de acuzaţii legate de hacking.

Hackerii au vizat 130 de conturi pe Twitter în atacul informatic produs pe 15 iulie. Aceştia au trimis un tweet la 45 de persoane, au accesat istoricul mesajelor a 36 de utilizatori şi au descărcat datele personale a şapte clienţi, conform declaraţiei companiei.

Grupul a obţinut din atac peste 100.000 de dolari în criptomonede. Twitter nu a explicat modul în care a funcţionat schema, dar se pare că hackerii ar fi accesat soft-ul de asistenţă al utilizatorilor, pe care platforma îl foloseşte în procesul de resetare a parolelor asociate conturilor. După ce au modificat parole şi au preluat conturi, au vândut accesul către ele pe un forum online numit OGUsers, potrivit procurorilor.